Главы МИД и минобороны Франции и России встретились в Париже

Россия будет вынуждена считаться с последствиями новых нарушений территориальной целостности Украины. Министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава и министр обороны Флоранс Парли уведомили об этом своих российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу на встрече в Париже в пятницу, 12 ноября. "Оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции. В нем содержится также призыв французских министров к России "реинвестировать в переговоры в "нормандском формате". Париж напомнил об обязательствах РФ по "прозрачности передвижения и действий военных". Об этом сообщила "Немецкая волна"



На переговорах также обсуждалось положение на границе Беларуси и Европейского союза в связи с притоком нелегальных мигрантов. Французская сторона назвала "безответственным и недопустимым" поведение белорусских властей, которые используют мигрантов, прибывающих из кризисных регионов, для шантажа Евросоюза. Ле Дриан и Парли призвал Россию мобилизовать ее тесные связи с Беларусью, чтобы "положить конец подобным политическим играм".

Кроме этого, стороны обсудили иранскую ядерную программу, мирное соглашение Армении и Азербайджана, ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов, а также подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, между РФ и НАТО.