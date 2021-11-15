Для 18-летнего участника митинга за Навального запросили 4,5 года колонии

Прокуратура запросила четыре с половиной года воспитательной колонии для 18-летнего участника митинга в поддержку Алексея Навального, который проходил в центре Москвы 23 января. Максима Леликова обвиняют в применении насилия к представителю власти. Слушания по делу проходят в Тверском суде столицы. Оглашение приговора назначено на вторник.

По версии следствия, 23 января, находясь в толпе в районе улицы Большая Дмитровка, Леликов ударил по ноге сотрудника Нацгвардии. На тот момент обвиняемому было 17 лет. Задержали его в марте.

СМИ отмечают, что фотография Леликова с акции в поддержку Навального попала на обложку номера "Новой газеты" от 25 января. На фото он в крови и с перебинтованной головой. Федеральные СМИ и прокремлёвские телеграм-каналы утверждали, что подросток имитировал травму с помощью красной краски.

23 и 31 января в десятках городов России, включая Москву, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.