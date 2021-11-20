В Женской теннисной ассоциации продолжают разыскивать Пэн Шуай

Председатель Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки. По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею обвинений в адрес влиятельного китайского политика, Спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

Теперь же теннисистка якобы написала, что сказанное ранее - неправда, и она "отдыхает у себя дома и всё у неё хорошо", сообщило в субботу Международное Французское радио.

Две надели назад она она рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу её судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что с Пэн всё в порядке". Он также призвал расследовать ситуацию.

Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.

Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.

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