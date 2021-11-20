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В Одессе ожидают прибытия из США двух новых военных катеров для Украины

Корабли ВМС США (иллюстративное фото)

Грузовой корабль Ocean Grand под флагом США с двумя катерами Island на борту в субботу прошел через пролив Дарданеллы.

Катера, предоставляемые Киеву Вашингтоном, предназначены для усиления Военно-морских сил Украины. Об этом сообщило агентство Reuters и система отслеживания судов Vesselfinder.

Грузовой корабль Ocean Grand, на борту которого находятся два патрульных катера класса Island, вышел из Балтимора 8 ноября и взял курс на Одессу. Украинские моряки уже прошли подготовку по расширенной программе на судах в США, сообщила "Украинская правда"

Два новых катера - это часть американского пакета мер безопасности для Украины. Стоимость пакета превышает 2,5 миллиарда долларов.

Летом текущего года Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования на сумму около 600 миллионов долларов.

Украина, которая стремится в НАТО, получила большую партию американских боеприпасов и противотанковые ракеты Javelin, что вызвало негативную реакцию Кремля.

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