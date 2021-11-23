"Непривитый? Вылезай!" В Татарстане запретили проезд без QR-кодов

Ровно 15 лет назад в лондонской больнице умер бывший офицер КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, отравленный радиоактивным полонием, который нельзя произвести без государственной поддержки. Следствие указало на двух виновников этого убийства – нынешнего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Вы услышите фрагмент эксклюзивного интервью вдовы Александра Литвиненко Марины, которое она дала телеканалу "Настоящее Время".

Несколько дней назад обвиняемый в государственной измене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов во второй раз отказался от предложенной ему сделки со следствием. А сегодня стало известно о возбуждении дисциплинарного производства против одного из его адвокатов Евгения Смирнова. Смирнов – ближайший соратник адвоката Ивана Павлова, который был вынужден уехать из России после возбуждения против него уголовного дела по обвинению в разглашении данных предварительного следствия по делу Сафронова. В сегодняшнем выпуске Евгений Смирнов рассказывает о давлении следователей ФСБ на Сафронова, на него самого и на его коллег.

"Повар Путина" Евгений Пригожин очень сильно обиделся на известного лингвиста Ирину Левонтину, которая в проведенной ею экспертизе отказалась считать клеветой на него заявления журналиста Максима Шевченко и главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. А Левонтина и ее коллеги заявляют о том, что лингвистические экспертизы, из-за которых людей иногда отправляют за решетку, все чаще делают люди, не имеющие на это никакого права.

Сломанные челюсти, скандалы, драки, выкинутые из автобусов и троллейбусов пассажиры, многочисленные опоздания на работу, выбившиеся из сил контролеры. Все это – результат первого дня действия запрета в Татарстане на проезд в общественном транспорте без QR-кода о прививке. Репортаж с улиц Казани.

Вопрос дня сегодня: Считаете ли вы правильным запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода о прививке?

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