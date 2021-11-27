В Дзержинске на заводе боеприпасов при взрывах пострадали несколько человек

Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске, Нижегородская область. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В МЧС информацию подтвердили. Не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества, считают в министерстве. На место выехали пожарные подразделения.

По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.

Ниже публикуются снимки, сделанные летом 2019 года: