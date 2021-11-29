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Читинского блогера Лёху Кочегара внесли в список экстремистов

Иллюстративное фото

Алексей Закружный, известный как видеоблогер Леха Кочегар, внесен в список экстремистов. Об этом активист сообщил в своем ютьюб-канале. Ранее Забайкальский краевой суд отменил обвинительный приговор Закружному по обвинению в призывах к массовым беспорядкам.

В видеоролике Закружный рассказал, что у него заблокировали банковскую карту, когда он хотел снять деньги в банкомате. В отделении банка ему пояснили, что карта заблокирована из-за того, что он внесен в список экстремистов, который ведет Росинфомониторинг.

Причину, по которой Закружный попал в этот список, в банке не назвали. Сотрудники финансового учреждения предложили ему на специальном бланке подать заявление об установлении отношений с банком физического лица, внесенного в перечень "организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Юрист Денис Белослюдцев пояснил изданию "Чита.ру", что включение в список скорее всего не связано с уголовным делом в отношении Закружного. Чтобы понять, как снять ограничения с банковского счёта, нужно узнать причину внесения в список, которую сотрудники банка не называют, ссылаясь на то, что получили информацию от государственных органов, сказал юрист.

  • 20 мая 2020 года против Закружного завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за его видео о родительском дне. Блогер возмущался тем, что власти закрыли кладбища в день поминовения усопших. Чиновники эту меру объяснили борьбой с распространением коронавируса. Тогда же при обыске у Закружного изъяли технику.
  • 11 февраля суд приговорил Закружного к условному сроку два года и три месяца, а также установил испытательный срок в три года. Блогеру инкриминировали призывы к массовым беспорядкам во время стрима в ютьюбе.
  • 27 мая Забайкальский краевой суд отменил приговор Закружному . Дело было возвращено в прокуратуру.
  • Закружного дважды штрафовали за оскорбление президента Путина, а также за участие в митинге якутского шамана Александра Габышева. В июле 2020 года блогера арестовали за "кормление голубей" – акцию в поддержку находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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