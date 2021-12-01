Американский генерал: Китай и Россия постоянно атакуют спутники США

Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники, находящиеся на орбите Земли, сообщил в интервью газете Washington Post заместитель командующего космическими силами США генерал Дэвид Томпсон.

Пока американские спутники, по словам генерала Томпсона, являются объектами так называемых "обратимых атак", последствия которых не вызывают необратимых нарушений функциональных возможностей американских космических аппаратов. Разговор идет об атаках лазерами, кибератаках, глушении радиочастот, используемых спутниками. Но масштабы этих атак постоянно расширяются. "Мы оказались в ситуации, когда появилось много возможностей создать угрозу нашим космическим системам", - говорит генерал Томпсон.

Он отказался ответить на вопрос были ли попытки уничтожить американские спутники. И Китай и Россия работают над спутниками чье предназначение атаковать другие спутники. В 2019 году российский военный спутник маневрировал в такой близости к американскому разведывательному спутнику, что США не исключали возможности атаки со стороны российского аппарата. Китай активно размещает антиспутниковые системы, в том числе, лазерное оружие на Земле. Китай, по данным американской разведки, далеко опередил Россию в развертывании таких систем. Вдобавок, Китай запускает сейчас вдвое больше спутников, чем США. По оценке генерала Томпсона, в течение нескольких лет Китай может превзойти США в возможностях использовать космическое пространство, если Вашингтон не активизирует своих усилий в космосе.