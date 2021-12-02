Свободу оставил за собой. Соцсети о выборах 2024 года

Оказывается, Путин ещё не решил, идти ли ему на президентские выборы в 2024 году.
Но любопытно то, что именно это он почему-то считает фактором, стабилизирующим политическую ситуацию в стране.
Ну и, конечно, всем очень понравилось слово "фокус".
Изменил под себя целую Конституцию, в этом и фокус
Вы спросите: куда пропали Амаяк Акопян ("Ахалай - Махалай"), Игорь Кио, Дэвид Коперфильд?
Они померкли, когда взошла новая звезда по имени Владимир Путин
Владимира Путина на международном инвестиционном форуме «Россия зовёт!» слушали люди не глупые. Значение слова Конституция они знали и про её роль в жизни государств понимали неплохо. Однако, при чём здесь фокус и, вообще, уместен ли данный термин при ссылке на главный, основополагающий Закон страны — соображали не все.
Инвестиционные головастики, впервые вступившие во взаимодействие с российской действительностью, не могли осознать, что в мире, представляющем из себя единый рынок, продолжает существовать отдельная цивилизация. И эта цивилизация основана на скрепах, а не на Конституции.
И одна из скреп утверждает, что россияне — народ богоизбранный. Стало быть, руководить таким народом должен Божий помазанник и столько сроков, сколько ему Господь отпустит. А Конституция указывает выбирать и позволяет лишь 2 срока, и не более. То есть, скрепа вошла в противоречие с Конституцией и данное противоречие мешает Божьему помазаннику продуктивно руководить народом. Казус, однако.
И тут применяется фокус. На сцену выходит опытный фокусник. Желательно, достаточно поживший, лет за 80. Желательно, побывавший в космосе и, как бы, сумевший окинуть взором всю нашу грешную землю снаружи и свысока. Желательно, женского полу, у женщин проникновенности больше, когда они фокусы проделывают.
Откуда-то, из-за красной кирпичной зубчатой стены раздаётся щелчок пальцев, фокусница делает пас руками … И Конституция изменена! И дальше Божий помазанник в соответствии с Конституцией имеет право избираться на новый срок.
Усекли, в чём фокус, господа инвесторы?
Видели мы твой фокус уже много раз, чего бы новое придумал, фокусник.
Только ленивый не написал по поводу участия или неучастия Путина в выборах 2024 г. Путин оставил за собой свободу выбора. И это само по себе, как он считает, уже стабилизирует ситуацию. Тогда вопрос - кто её может дестабилизировать? Население? Оно в разделе пирога пассивный наблюдатель. Раскол элит - вот что беспокоит президента. Причем не в вопросах идеологии будущего развития, а в выяснении, кто из бояр по какому разряду проходит, кому сидеть выше, кому ниже, кому просто присесть, чья вотчина прирастет, а у кого её уменьшат, кому какой стол, кто следующему царю ближний круг составит. По мне - это приговор элите. Получается, что нет у них общего проекта и внутренней солидарности. Без Путина пойдут вразнос. Власть и деньги - ничего лишнего.
Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт» заявил, что «само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в РФ».
И самое удручающее в этом заявлении, что Путин и Ко действительно верят в озвученный тезис.
Верят, что уничиженная в ноль оппозиция, «обнулённая» Конституция, стремительно падающий уровень жизни и вымирание населения — это ни что иное, как «стабильная ситуация в РФ».
Мышление Путинской элитки окончательно свелось к мысли, что «политическая конкуренция, протестные акции и независимая журналистика — это плохо и ведёт государство к краху, а отсутствие реальных выборов, застой, цензура и непрекращающиеся репрессии — это хорошо и сохраняет государство на плаву».
Ощущение, что власть сама поверила в ту пропаганду, которая десятилетиями лилась по её заказу с федеральных телеканалов, а после добралась и до интернета.
Ключевая проблема такого извращённого мышления вполне очевидна — Кремль, в борьбе за сохранение «стабильности», считает свои действия оправданными и готов идти на дальнейшее закручивание гаек.
Власть уже физически не способна разглядеть реального положение дел в стране. Она пребывает в своём наркотическо-шизофреническом мире, единственный выход из которого — в вечное небытие.
Рано или поздно этот выход всё же случится(«никто не вечен под луной»), но до этого времени Путин и его друзья успеют загубить множество человеческих жизней и загнать страну в ещё более глубочайший кризис.
Каждый последующий год «Путинской стабильности» — это потерянное десятилетие. Никак не меньше.
Вчера Путин сказал, что институт выборов представляет из себя «угрозу управляемости». Тут стоит определиться, а что это за штука такая - «управляемость»? В чём она выражается? По-моему, в том, что в стране исполняется закон. В том, что уж если власти приняли законное решение, то оно должно быть исполнено всеми сторонами. Тут важно подчеркнуть, что речь идёт именно о законных решениях, а не о хотелках правителя.
Так вот, именно регулярная смена власти (механизмом реализации каковой как раз и являются выборы) служит главной гарантией того, что закон в стране будет реально работать. Того, что он не превратится в фикцию.
Настоящая угроза управляемости - это слом механизмов смены власти. Потому что в стране, где эти механизмы не работают, почти наверняка случится революция.
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