Свободу оставил за собой. Соцсети о выборах 2024 года

Оказывается, Путин ещё не решил, идти ли ему на президентские выборы в 2024 году.

Но любопытно то, что именно это он почему-то считает фактором, стабилизирующим политическую ситуацию в стране.

Ну и, конечно, всем очень понравилось слово "фокус".

Любовь Соболь:

Изменил под себя целую Конституцию, в этом и фокус

Михаил Красулин:

Вы спросите: куда пропали Амаяк Акопян ("Ахалай - Махалай"), Игорь Кио, Дэвид Коперфильд?

Они померкли, когда взошла новая звезда по имени Владимир Путин

Николай Травкин:

Владимира Путина на международном инвестиционном форуме «Россия зовёт!» слушали люди не глупые. Значение слова Конституция они знали и про её роль в жизни государств понимали неплохо. Однако, при чём здесь фокус и, вообще, уместен ли данный термин при ссылке на главный, основополагающий Закон страны — соображали не все.

Инвестиционные головастики, впервые вступившие во взаимодействие с российской действительностью, не могли осознать, что в мире, представляющем из себя единый рынок, продолжает существовать отдельная цивилизация. И эта цивилизация основана на скрепах, а не на Конституции.

И одна из скреп утверждает, что россияне — народ богоизбранный. Стало быть, руководить таким народом должен Божий помазанник и столько сроков, сколько ему Господь отпустит. А Конституция указывает выбирать и позволяет лишь 2 срока, и не более. То есть, скрепа вошла в противоречие с Конституцией и данное противоречие мешает Божьему помазаннику продуктивно руководить народом. Казус, однако.

И тут применяется фокус. На сцену выходит опытный фокусник. Желательно, достаточно поживший, лет за 80. Желательно, побывавший в космосе и, как бы, сумевший окинуть взором всю нашу грешную землю снаружи и свысока. Желательно, женского полу, у женщин проникновенности больше, когда они фокусы проделывают.

Откуда-то, из-за красной кирпичной зубчатой стены раздаётся щелчок пальцев, фокусница делает пас руками … И Конституция изменена! И дальше Божий помазанник в соответствии с Конституцией имеет право избираться на новый срок.

Усекли, в чём фокус, господа инвесторы?

Фёдор Крашенинников:

Видели мы твой фокус уже много раз, чего бы новое придумал, фокусник.

Константин Калачёв:

Только ленивый не написал по поводу участия или неучастия Путина в выборах 2024 г. Путин оставил за собой свободу выбора. И это само по себе, как он считает, уже стабилизирует ситуацию. Тогда вопрос - кто её может дестабилизировать? Население? Оно в разделе пирога пассивный наблюдатель. Раскол элит - вот что беспокоит президента. Причем не в вопросах идеологии будущего развития, а в выяснении, кто из бояр по какому разряду проходит, кому сидеть выше, кому ниже, кому просто присесть, чья вотчина прирастет, а у кого её уменьшат, кому какой стол, кто следующему царю ближний круг составит. По мне - это приговор элите. Получается, что нет у них общего проекта и внутренней солидарности. Без Путина пойдут вразнос. Власть и деньги - ничего лишнего.

Евгения Зима:

Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт» заявил, что «само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в РФ».

И самое удручающее в этом заявлении, что Путин и Ко действительно верят в озвученный тезис.

Верят, что уничиженная в ноль оппозиция, «обнулённая» Конституция, стремительно падающий уровень жизни и вымирание населения — это ни что иное, как «стабильная ситуация в РФ».

Мышление Путинской элитки окончательно свелось к мысли, что «политическая конкуренция, протестные акции и независимая журналистика — это плохо и ведёт государство к краху, а отсутствие реальных выборов, застой, цензура и непрекращающиеся репрессии — это хорошо и сохраняет государство на плаву».

Ощущение, что власть сама поверила в ту пропаганду, которая десятилетиями лилась по её заказу с федеральных телеканалов, а после добралась и до интернета.

Ключевая проблема такого извращённого мышления вполне очевидна — Кремль, в борьбе за сохранение «стабильности», считает свои действия оправданными и готов идти на дальнейшее закручивание гаек.

Власть уже физически не способна разглядеть реального положение дел в стране. Она пребывает в своём наркотическо-шизофреническом мире, единственный выход из которого — в вечное небытие.

Рано или поздно этот выход всё же случится(«никто не вечен под луной»), но до этого времени Путин и его друзья успеют загубить множество человеческих жизней и загнать страну в ещё более глубочайший кризис.

Каждый последующий год «Путинской стабильности» — это потерянное десятилетие. Никак не меньше.

Аббас Галлямов:

Вчера Путин сказал, что институт выборов представляет из себя «угрозу управляемости». Тут стоит определиться, а что это за штука такая - «управляемость»? В чём она выражается? По-моему, в том, что в стране исполняется закон. В том, что уж если власти приняли законное решение, то оно должно быть исполнено всеми сторонами. Тут важно подчеркнуть, что речь идёт именно о законных решениях, а не о хотелках правителя.

Так вот, именно регулярная смена власти (механизмом реализации каковой как раз и являются выборы) служит главной гарантией того, что закон в стране будет реально работать. Того, что он не превратится в фикцию.

Настоящая угроза управляемости - это слом механизмов смены власти. Потому что в стране, где эти механизмы не работают, почти наверняка случится революция.