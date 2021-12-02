Фабрика "единоросса" Вдонина стала причиной гибели рыбы в реке Сура

Бумажная фабрика "Маяк", принадлежащая депутату Заксобрания Пензенской области от партии "Единая Россия" Владимиру Вдонину, в третий раз стала причиной отравления вод реки Суры - притока Волги.

В октябре местные жители пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. По итогам проверки Росприроднадзора, норма концентрации фенола в водах Суры оказалась превышена почти в 200 раз.

До этого жители жаловались на гибель рыбы в мае нынешнего года и ноябре прошлого. Проверки также выявляли существенное загрязнение воды, а его причиной также называлась деятельность фабрики "Маяк". Ущерб природе был оценен почти в 600 тысяч рублей.

Депутат Вдонин утверждает, что предприятие, генеральным директором которого он является, не имеет отношения к произошедшему. Однако в Росприроднадзоре сообщили, что руководство "Маяка" уже пыталось оспорить в суде предписания ведомства об устранении нарушений, но проиграло процесс.

В данный момент Росприроднадзор и прокуратура требуют от фабрики устранить все нарушения до 8 декабря 2021, в противном случае они грозят закрытием предприятия.