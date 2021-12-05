В Новокузнецке активиста, задержанного у здания ФСБ, отвезли в психбольницу

В Новокузнецке полиция задержала у здания отедела ФСБ активиста Игоря Горланова, который вышел на одиночный пикет. Как сообщает ОВД-Инфо (проект включён властями РФ в реестр "иноагентов") со ссылкой на самого активиста, он стоял с плакатом "Сироты под угрозой психиатрии". Акция продолжалась не более пяти минут, после чего на место приехали сотрудники МВД. По сообщению Тайга.инфо, задержанного активиста было решено принудительно отвезти в психиатрическую больницу.

Горланов заявил ОВД-Инфо, что своим пикетом хотел напомнить о "карательной психиатрии" по отношению к воспитанником детских домов. "Ко мне применялась карательная психиатрия в детском доме, насколько в беспомощном положении я, как ребёнок, оказывался. Я уверен, что дети в детских домах остаются до сих пор под угрозой применения психиатрии в воспитательских целях", - прокомментировал свой протест Горланов.

Полицейские составили на активиста протокол о нарушении режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сотрудники МВД заявили Горланову, что "вызвали психиатрию" для него - сообщает Сибирь.Реалии. Впоследствии активист сообщил ОВД-Инфо, что его решили принудительно госпитализировать в городскую клиническую психбольницу. Сотрудница полиции вызвала психиатров, поскольку ей не понравилось, что Горланов снимал на видео изъятие плакатов, пишет издание.

Игорь Горланов — воспитанник детдома. С 2013 года он стоял в очереди на жилье. Осенью 2019 года он опубликовал видеообращение, в котором разорвал Конституцию, потому что не смог реализовать свои права на ее основе. На него тогда составили протокол, но дело в конце концов не было возбуждено. Вскоре после этого власти все же предоставили Горланову положенную по закону квартиру. Но по типовому договору социального найма в течение пяти лет он не мог ею распоряжаться жильем — что он расценил как "мошенничество".

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