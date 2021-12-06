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Каждый пятый россиянин не смог расшифровать аббревиатуру СССР

Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 11 процентов признались, что не знают расшифровку, а ещё 8 процентов сделали это с ошибками. Почти половина опрошенных в возрасте до 34 лет не смогли назвать ни одной из республик бывшего СССР. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, проведенного в конце ноября в рамках совместного проекта с РБК "30 лет без СССР".

21 процент опрошенных сообщил, что Советский Союз у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. У молодых людей в возрасте до 24 лет СССР прежде всего ассоциируется с флагом, гербом и гимном, отмечают социологи.

Среди отрицательных коннотаций, связанных с Советским Союзом, лидируют очереди и дефицит товаров. Так ответили пять процентов респондентов. И только один процент россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом. Также один процент респондентов вспомнил про "железный занавес" между СССР и капиталистическими государствами.

Согласно опросу внесённого в реестр иностранных агентов "Левада-центра", в 2018 году 66 процентов жителей России сожалели о распаде Советского Союза. Максимум же был установлен в 2000 году, когда об этом заявляли 75 процентов респондентов. При этом 27 процентов респондентов считали, что распад был неизбежен, а 60 процентов были уверены, что его можно было избежать.

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