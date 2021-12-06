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12 песен "Ансамбля Христа Спасителя..." признаны в России экстремистскими

Министерство юстиции России внесло в федеральный перечень экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории страны, 12 песен панк-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".

Группа, основанная в 2007 году в Твери, стала известна благодаря жёсткой, на грани политкорректности, сатире и пародиях на Русскую православную церковь, российскую власть, включая президента Путина, и её электорат. Лидер коллектива и вокалист Александр Константинов поёт от лица экзальтированной верующей старухи, облачаясь в соответствующую одежду.

Впервые надзорные органы обратили внимание на творчество "Ансамбля Христа Спасителя..." в 2015 году, внеся несколько песен группы в список экстремистских материалов. Сейчас там находятся уже 19 её композиций, а также пять видеоклипов.

СМИ неоднократно сообщали о преследованиях в отношении слушателей панк-коллектива. Так, в 2017 году житель Чебоксар был приговорён к 2,5 годам лишения свободы условно за публикацию песен "Ансамбля Христа Спасителя..." в одной из социальных сетей.

В 2018 году группа распалась, но Александр Константинов создал новый проект под названием BABOOSHKA, который во многом продолжает традиции предыдущего.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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