Два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ в Москве из-за маски

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юге Москвы. По предварительным данным, погибли три человека – сотрудник центра и посетитель. Об этом сообщает телеграм-канал "112". Факт стрельбы подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате стрельбы пострадали по разным данным от трех до четырех человек, в том числе ребенок. Сейчас они находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

Источник РБК в полиции сообщает, что стрелявшего мужчину зовут Сергей Глазов. Readovka пишет, что он бывший военный разведчик. Глазов приехал в МФЦ якобы в неадекватном состоянии и затеял конфликт из-за отсутствия маски. Его задержал сотрудник Федеральной миграционной службы.

С собой у Глазнова был травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и сумка с проводами. Ее исследуют эксперты. "112" сообщает, что мужчина не раскрывает мотив преступления, но рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор.