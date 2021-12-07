"Сапега в белорусской тюрьме – козырь в руках Лукашенко"

Главная тема сегодня – так называемый видеосаммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Время выхода этого выпуска "Времени Свободы" и время начала разговора Путина и Байдена не позволяет нам уже сегодня сообщить о ее результатах. Впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заранее предупредил, что какого-то прорыва ждать не стоит. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Джо Байден должен проявить твердость, чтобы избежать возможного военного конфликта на границе России с Украиной.

Россиянке Софье Сапеге, подруге белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси предъявлено окончательное обвинение по статье "разжигание вражды". Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала телеграм-канал "Чёрная книга Беларуси", в котором сторонники оппозиции публиковали личные данные сотрудников силовых ведомств. После ареста государственные каналы Беларуси показали видео с Сапегой, где она подтверждает, что вела этот канал. Шесть лет тюрьмы – минимальный срок по предъявленному обвинению, причем, с учетом сделки со следствием.

Белый дом объявил о «дипломатическом бойкоте» зимней Олимпиады в Пекине. США решили не отправлять в Пекин официальных представителей, чего прежде никогда не случалось за исключением бойкота Московской Олимпиады 1980 года, когда в Москву не приехали и американские спортсмены. В 2008 году на открытии летней Олимпиады в Пекине присутствовал президент США Джордж Буш-младший.

Ровно 80 лет назад, 7 декабря 1941 года Императорский флот Японии атаковал американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях. В ходе этой атаки США потеряли 4 линкора, 3 крейсера и 2335 человек убитыми. Япония стремилась нанести готовившейся вступить во Вторую мировую войну Америке максимальный урон, чтобы лишить ее возможности активно действовать в Тихом океане. Однако своей цели она не добилась.

Вопрос дня: Когда можно ждать существенного улучшения российско-американских отношений?

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