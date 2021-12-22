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Атлас Мира
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live Атлас мира. Война вместо выборов

Атлас мира. Война вместо выборов
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Атлас мира. Война вместо выборов

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Долгожданные президентские выборы в Ливии, намеченные на 24 декабря, отменены – из-за полной невозможности их проведения во все еще воюющей стране. Избирательные комиссии распущены, а новая дата так и не объявлена. Какое будущее теперь ждет Ливию, и почему так чудовищно запутана тамошняя военно-политической обстановка?

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