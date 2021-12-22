Атлас мира. Война вместо выборов

Долгожданные президентские выборы в Ливии, намеченные на 24 декабря, отменены – из-за полной невозможности их проведения во все еще воюющей стране. Избирательные комиссии распущены, а новая дата так и не объявлена. Какое будущее теперь ждет Ливию, и почему так чудовищно запутана тамошняя военно-политической обстановка?