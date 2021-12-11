Завершился двухдневный "Саммит за демократию"

Завершился организованный по инициативе США двухдневный "Саммит за демократию". Он прошёл в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Как отмечает агентство AFP, на форуме проявились трудности, с которыми столкнулись Соединённые Штаты, пытаясь возродить традиционную для себя роль лидера демократического мира.

Обращаясь с заключительной речью к лидерам десятков стран и представителям неправительственных и благотворительных организаций, глава Белого дома сказал, что демократия "не знает границ".



По словам Джо Байдена, США стремятся работать со всеми, кто разделяет демократические ценности. Соединенные Штаты будут поддерживать тех, "кто дает своим народам возможность свободно дышать и не пытается задушить их с помощью тирании".



Президент США несколько раз подчеркнул, что мир достиг "переломного момента" в борьбе между автократическими режимами и демократиями.

Одновременно с работой форума, Китай, основной геополитический соперник США, распространял, как пишет корреспондент агентства AFP, издевательскую пропаганду. В частности, в интернете было опубликовано музыкальное видео в стиле хип-хоп на английском языке, в котором говорилось, что американцы "продают демократию точно так же, как они продают "Кока-Колу".



Китай и Россия, обозначенные Белым домом в качестве крупнейших мировых автократий, не были включены в список участников саммита. В Москве и Пекине обвинили администрацию Байдена в разжигании идеологических разногласий в стиле "холодной войны".