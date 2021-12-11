В Воронеже задержан корреспондент телеграм-канала Sota Фёдор Орлов. На него пересоставили протоколы, которые были составлены после задержания на акции противников QR-кодов. Орлов занимался её освещением.

Сегодня Орлов должен был вести эфир, но незадолго до начала, как сообщила редакция Sota, с корреспондентом пропала связь. В отделе полиции, куда обычно доставляют задержанных в центре Воронежа, коллегам Орлова сообщили, что его там нет. Позднее выяснилось, что корреспондент всё-таки находится в отделе полиции, к нему пустили адвоката.

Орлов также сообщил, что при задержании полицейские применили к нему силу.

Акция противников QR-кодов в Воронеже прошла 4 декабря. Орлова задержали во время освещения митинга. Две ночи он провёл в отделении. На него составили три протокола и передали в суд. Документы были составлены с ошибками, и судья вернул их в полицию.