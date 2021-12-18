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Россия направила два бомбардировщика для патрулирования в небе Беларуси

Российские бомбардировщики Tu-22 M3 на Красной площадью в Москве

Россия направила 18 декабря два стратегических бомбардировщика к западным границам Беларуси. Об этом сообщили белорусские власти. Западные СМИ обращают внимания, что оба самолёта способны нести ядерные заряды.

Два бомбардировщика Tu-22M3 проводили патрулирование в сопровождении истребителей Su-30SM, приписанным к авиационным частям как в Беларуси, так и в России, сообщили западные агентства.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что продолжительность полёта двух Ту-22 М3 составила около четырех часов,

За последний месяц это уже третья подобная патрульная миссия в белорусском небе.

Отношения Беларуси с Европейским союзом остаются напряжёнными в связи с прибытием в последние месяцы к белорусско-польской границе тысяч мигрантов с Ближнего Востока и из Центральной Азии. В Брюсселе считают, что кризис с мигрантами мог быть намеренно устроен режимом Лукашенко.

В Киеве выразили опасения, что Москва могла бы использовать белорусскую территорию для поддержки войск, предположительно способных вторгнуться на территорию Украины.

США и их союзники по НАТО в последнее время неоднократно предупреждали Россию, что нападение на Украину повлечёт за собой "тяжёлые последствия".

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