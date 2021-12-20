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Адвокаты бывшей "Команды 29" создали проект "Первый отдел"

Сотрудники объединения "Команда 29" (архивное фото)

Бывшие сотрудники объединения юристов "Команда 29" объявили о создании нового правозащитного проекта под названием "Первый отдел", который будет заниматься делами, связанными с госизменой и экстремизмом.

Пресс-секретарь организации рассказала "Дождю" (телеканал признан СМИ-"иноагентом"), что в России над подобными делами будут работать адвокаты, имена которых не всегда будут раскрываться из-за опасности возможных репрессий.

Внесённые Минюстом в реестр СМИ-"иноагентов" адвокаты Иван Павлов, Валерия Ветошкина, а также юристы Евгений Смирнов и Антон Голубев будут работать из-за рубежа. Они займутся обеспечением подзащитных адвокатами, консультациями, разработкой тактики и стратегией защиты, привлечением внимания общественности и СМИ.

"С "Первым отделом" сотрудничает множество адвокатов и правозащитников, большинство из которых публично не сообщают об этом из-за возможных угроз безопасности в России. Работа адвоката в уголовном деле на 90% состоит из кабинетной работы – изучать материалы дела, искать доказательства, готовить документы, разрабатывать стратегию. Благодаря этим адвокатам, которые являются нашими глазами и руками на следственных действиях и в суде, мы можем принимать полноценное участие в уголовных делах", – рассказал Евгений Смирнов.

  • Летом 2021 года "Команда 29" объявила о прекращении деятельности после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт организации по обвинению в связи с "нежелательной организацией".
  • 8 ноября Минюст включил Ивана Павлова, Валерию Ветошкину и еще троих бывших сотрудников "Команды 29" в реестр СМИ-"иноагентов".
  • Ранее Павлова обвинили в разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Адвокат заявлял, что считает это местью за его принципиальную позицию по целому ряду дел, которые расследует ФСБ.
  • В сентябре Иван Павлов сообщил, что уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. В октябре российские власти объявили его в розыск.

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