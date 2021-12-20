Зеленский провёл саммит "Люблинской тройки" по вопросам безопасности

Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа встретились в понедельник, 20 декабря, в резиденции "Синегора" в селе Гута Ивано-Франковской области.

Они обсудили ситуацию в области безопасности, миграционный кризис на границах и борьбу с дезинформацией.

На совместной пресс-конференции с польским и литовским президентами по итогам первого саммита "Люблинского треугольника" президент Украины заявил о предстоящем во вторник совещание украинских послов, работающих за границей.



В минувшее воскресенье, 19 декабря, Литва выразила готовность поставить Украине летальное оружие, чтобы укрепить ее оборону на случай агрессии со стороны России. "Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после переговоров с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт 19 декабря. Встреча прошла в Литве.



"Люблинский" треугольник был создан в июле 2020 года министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы, которые подписали Совместную декларацию о создании трёхстороннего регионального союза.