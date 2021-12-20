На территории ЕС разрешено применение вакцины Novavax

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для препарата Nuvaxovid производства этой биотехнологической компании.

Таким образом, Брюссель разрешил применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax на территории ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности. Она станет пятой из одобренных на территории сообщества. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет.

В Германии и нескольких других странах ЕС началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" нарушило планы тысяч европейцев на Рождество и Новый год. Отложено и проведение в январе Давосского всемирного экономического форума. Он пройдёт в начале будущего лета.