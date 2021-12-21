Момент истины. Ключевой этап суда по делу MH17

В Нидерландах на судебном процессе по делу о катастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний завершается важный этап: обвинение еще раз суммирует все собранные доказательства, объясняет, как оно верифицировало их и указывает на нестыковки в оправданиях подсудимых.

В среду, как ожидается, прокуратура скажет о том, какого наказания, по ее мнению, заслуживают трое россиян и один гражданин Украины: бывший командующий вооруженными самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, его заместитель Сергей Дубинский, и его подчиненные – Олег Пулатов и Леонид Харченко.

а процессом следят десятки журналистов и экспертов во всем мире, в том числе и в Украине – откуда о своих наблюдениях нам рассказала Татьяна Козак, журналист издания "Грати".

Еще одна украинская история, также связанная с Россией и "ДНР" – подозрения в государственной измене, предъявленные бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Мы поговорили с адвокатом Порошенко Ильей Новиковым, который считает, что дело о госизмене – сиюминутная политическая месть Владимира Зеленского своему предшественнику, и что дело Порошенко вряд ли даже дойдет до суда.

Можно ли обуздать инфляцию и повысить курс национальной валюты, снижая процентную ставку? Любой экономист ответит на этот вопрос отрицательно, но президент Турции Реджеп Эрдоган слушает не экономистов, а читает Коран – именно там он, по его словам, черпает идеи своей экстравагантной экономической политики, приведшей к беспрецедентному обесцениванию турецкой лиры. Сам Эрдоган считает, что успешной реализации его идей мешают таинственные внешние враги. А эксперт, с которым побеседовало Радио Свобода, допускает, что реальные причины коллапса лиры в ином: турецкому президенту просто хочется обогатить узкую прослойку приближенных к его персоне бизнесменов.

И, наконец, ровно 30 лет назад по телевизору было официально объявлено о прекращении существования СССР.

Все последние годы Россия, ставшая правопреемницей Советского Союза, пытается вернуть себе былое геополитическое влияние – выдвигая ультиматумы Западу, аннексируя чужие территории и скапливая войска у своих западных границ. Борьба идет и на другом фронте: внедряемые в России оценки совсем недавних исторических событий все больше расходятся с оценками, принятыми в странах центральной и восточной Европы. Где возникает основное недопонимание? Об этом рассказывает чешский историк Даниэла Коленовска.

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