МВФ одобрил пакет помощи Молдавии для преодоления последствий пандемии

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило пакет помощи Республике Молдова в объёме 558 миллионов долларов для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Около $80 миллионов будут веделены немедленно. В целом осуществление программы рассчитано на 40 месяцев. Заявление МВФ опубликовано 21 декабря.

"Власти Молдовы достигли похвального прогресса в оздоровлении банковского сектора и укреплении макрофинансовой стабильности", заявил заместитель управляющего директора МВФ Кеньи Окамура.



При этом, пандемия COVID-19, засуха 2020 года, и продолжающийся в мире рост цен на энергоносители замедлили экономическую активность, усилили экономические риски и усложнили выработку политических решений, сказал окамура.

Республика Молдова - одна из самых бедных стран Европы. В прошлом месяце страна с трудом добивалась выплаты $79-миллионой задолженности российскому "Газпрому" - под угрозой прекращения поставок природного газа российским монополистом.