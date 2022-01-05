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live Атлас мира. ЮАР без маски. Выживание на родине "омикрона"

Атлас мира. ЮАР без маски. Выживание на родине "омикрона"
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Атлас мира. ЮАР без маски. Выживание на родине "омикрона"

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Как южноафриканцы переживают пандемию и новое прекращение авиасообщения с остальным миром? Насколько близко ЮАР подошла к состоянию, называемому failed state, то есть "провалившееся государство", которое не в состоянии поддерживать свою жизнеспособность? Ждут ли Южную Африку новые массовые беспорядки, обернувшиеся прошлым летом кошмарной волной уличного насилия? Наш собеседник – живущая в Кейптауне политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор Натальского университета.

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