Атлас мира. ЮАР без маски. Выживание на родине "омикрона"

Как южноафриканцы переживают пандемию и новое прекращение авиасообщения с остальным миром? Насколько близко ЮАР подошла к состоянию, называемому failed state, то есть "провалившееся государство", которое не в состоянии поддерживать свою жизнеспособность? Ждут ли Южную Африку новые массовые беспорядки, обернувшиеся прошлым летом кошмарной волной уличного насилия? Наш собеседник – живущая в Кейптауне политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор Натальского университета.