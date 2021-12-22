"Позади Гаага, отступать некуда". Рунет о выступлениях Путина и Шойгу

Неожиданно заметным информационным событием стало довольно рутинное мероприятие - расширенное заседание коллегии министерства обороны.

Путин снова говорил о западной угрозе:

Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы – это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.

Здесь сидят специалисты, я с ними постоянно в контакте. В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится, этого же не скрыть. Всё фиксируется: испытания проходят успешно – неуспешно. Ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Поставят Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием, – это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет, – вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.

Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше – вот в чём вопрос.

Вооружённые конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и чётко изложенные юридические гарантии. Вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон, и мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ.

Аркадий Дубнов:

С глубоким удовлетворением ознакомился сегодня с материалами коллегии Минобороны. Понравились презентации высшего начальства нашей страны.

Особенно блистательна у высочайшего из них, - хорошо темперированная военно-политическая истерия

«…Ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась - деградировала и деградировала…

…зачем они все делали в тех условиях?…

…ну мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить…

…Югославию бомбили под каким предлогом?

Просто так решили, а сателлиты за ними бежали сзади и подтявкивали…

Что хотят, то и делают!…

…Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать!»

Фёдор Крашенинников:

То есть, наличие сил НАТО в Норвегии, Эстонии и Латвии - это все никак не мешало жить, а в Украине - прямо вот враг у ворот. Омерзительно, что пропаганда сравнивает эту фразу с приписываемым политруку Клочкову лозунгом "Отступать некуда, за нами Москва!". Но в декабре 1941 года Украина уже давно была глубоким тылом нацистских войск и они реально стояли под Москвой - при чем это вообще?

Совсем дедушка разошелся

Андрей Десницкий:

Если кто не в курсе, Россия уже граничит с пятью странами НАТО: Норвегией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. Эстония совсем близко к С.-Петербургу, вместе с Латвией и Литвой она - бывшая республика СССР.

Ну вступили они в НАТО - и что теперь? Эстонские танки рвутся к городу на Неве? В небе над Псковом хищно кружат латвийские бомбардировщики? Норвежские коммандос штурмуют Мурманск? Литовские рыцари прорываются по Куршской косе к Калининграду? Ну ведь нет же.

Изменилось только одно: после вступления этих республик в НАТО как-то сама собой иссякла вся эта хвастливая риторика про "наши Миги сядут в Риге". Затем, собственно, они и вступали.

Аббас Галлямов:

Мы всё гадаем, зачем Путину этот ультиматум и это бряцание оружием на границе с Украиной, а ведь ответ может лежать в плоскости внутренней политики. Там ненавистные QR-коды, инфляция, нищающее население, репрессии, швабры в ж...пах - в общем, совершенно безрадостная картина. От всего этого надо как-то дистанцироваться. Надо показать, что президент чем-то другим архиважным занят. Если этого не сделать, то внутренние проблемы скоро его рейтинг окончательно утопят. А так есть надежда, что хотя бы лоялисты скажут: «Ну какой с Путина спрос! Ему, к сожалению, не до внутренних проблем. Вон какая международная ситуация напряжённая!»

Это не то чтобы «надо народ отвлечь», как мы привыкли думать. «Этим» народ сейчас уже не отвлечешь. Это просто для президента алиби. Дескать, «все видели, что в момент совершения преступления я находился совсем в другом месте».

Надо понимать, что для чекиста отвлекающая операция - это азбука.

Ударно выступил и Сергей Шойгу:

Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки Соединёнными Штатами Америки и их союзниками вертолётов, ударных беспилотных летательных аппаратов, ПТУРов [противотанковых управляемых ракет]. Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области.

Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооружённых группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия.

Леонид Гозман:

Заявление Шойгу о химическом оружии, якобы, подвезённом американцами к линии противостояния на Донбассе - самое страшное из прозвучавшего в последнее время. Оно означает, что они, наконец, придумали casus belli - Россия, стало быть, нанесёт превентивный удар, чтобы не допустить применения американцами/бандеровцами химического оружия.

Станислав Белковский:

Так или иначе, Кремль придумал повод признать самопровозглашённые ДНР / ЛНР самостоятельными государствами под военным протекторатом РФ.

Александр Баунов:

Люди услышали Шойгу про химическое оружие, которое американцы привезли украинцам в Авдеевку, и изумленно спрашивают, не сошел ли он с ума.

Как будто забыли, что один из основных инструментов российской внешней политики и политической риторики — троллинг, построенный на принципе «Россия может позволить себе всё, что позволяет себе Америка».

Один из самых памятных эпизодов новейшей военно-политической истории Америки — это когда госсекретарь Колин Пауэлл публично, с трибуны ООН обвинял Ирак в изготовлении и размещении на позициях химического оружия. После этого последовало вторжение.

В Росссийской памяти этот эпизод остался как пример особенного цинизма американцев, на который давно тянуло ответить тем же.

Сознательно или бессознательно Шойгу сегодня ответил.

С теми же, или нет последствиями, мы пока не знаем. Кстати последствия были не очень не только для Ирака, но и, более долгосрочно, для Америки.

Катерина Котрикадзе:

Всем кажется, что война невообразима. Но сейчас Путин и его силовики делают столько опасных заявлений, что уже совершенно непонятно: если это блеф, то где край?

Кирилл Рогов:

Пора сказать то, что западные политики признавать, понятное дело, не хотят. Владимир Путин шантажирует Запад одновременно и военной интервенцией в Украине, и энергетическим кризисом, связанным с манипуляциями поставок газа из России в Европу. С одной стороны, Запад пасует перед готовностью Путина к военному противостоянию. Второе поле противостояния (газовые поставки) демонстрирует, что Запад не может применить в отношении России и серьезных экономических санкций. Они обернутся энергетическим кризисом.

Все это не значит, что Путин силен, а Запад слаб. Это не так. Дело в том, что у авторитарного режима "плечо эскалации" заведомо мощнее. Авторитарный режим не должен оглядываться на своих граждан (подданных). Ему по барабану издержки, которые понесут граждане в результате противостояния в ближайшем и отдаленном будущем. Он уверен, что сейчас они не выставят ему за них счет.

Демократические режимы ограничены естественным эгоизмом граждан, которые не желают нести издержки из-за "какой-то Украины". Это не их война. Их мнение может измениться в будущем, но сейчас они к этому не готовы. Это и есть смысл "эскалации" и стратегической игры, которую ведет Путин. Он выставляет угрозу издержек, к которой противник и общественное мнение в его "стане" еще не готовы.

Российские граждане играют "в несознанку". Они внимательно прислушиваются к лязгу войны, но (типа) "не верят в нее". Потому что противостоять Путину опасно, а "может еще ничего и не будет". И вообще "я в этом не разбираюсь, но чего это НАТО к нашим границам, они обнаглели".

Но. Когда Запад выберется из этого угла, в который его загнал сегодня Путин (а он выберется, потому что стратегически он гораздо сильнее России), то нести издержки нынешнего противостояния и унижения Запада будут именно эти российские граждане. С Путиным или без. И эти издержки будут долгосрочными. Запад возложит на них, на Россию ответственность за это. И это будет, в общем, справедливо. Потому что граждане несут ответственность за свое правительство. Даже авторитарное. И эта фирменная отмазка "я в этом не разбираюсь" не прокатит.