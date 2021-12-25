Мария Алёхина и Люся Штейн объявили голодовку, требуя возможности общаться

Муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина объявили в заключении голодовку. Они содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарово под административным арестом за "пропаганду нацистской символики". Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман, Алехина и Штейн требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в спецприемнике в одну камеру.

17 декабря Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Алехину за пропаганду нацистской атрибутики. Штейн получила 14 суток за аналогичное правонарушение. Обе активистки были задержаны вечером 16 декабря.

В августе этого года Преображенский суд Москвы признал Штейн и Алехину виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил им наказание в виде одного года ограничения свободы.