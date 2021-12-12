"Моя парадигма – родиться под забором, а потом..." Три "я" Ильи Кабакова

Русский авангард когда-то стал для западного искусства своего рода путеводной звездой, но потом на долгие десятилетия ушёл чуть ли не в подполье. На исходе прошлого века оказалось, что это художественное направление не только выжило, но и явилось новым откровением. Художник Илья Кабаков давным-давно живет в Америке и не перестает удивлять мир, но его обратным адресом остается легендарная мастерская на Сретенке в Москве, клуб и штаб русского концептуализма. О непрямых и нелинейных связях российской и американской культур - в последнем в сезоне выпуске "Обратного адреса".