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Китай: спутники SpaceX могли столкнуться с космической станцией

Спутники Starlink смогут обеспечить выход в интернет почти из любой точки Земли

Китай обвинил компанию Илона Маска Space X в том, что ее спутники создали угрозу безопасности китайской космической станции, находящейся на околоземной орбите.

В ноте, направленной Генеральному секретарю ООН, Китай сообщает о двух случаях в июле и октябре нынешнего года когда китайской космической станции пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновений со спутниками Starlink, которые, согласно китайской стороне, совершали беспорядочные движения вблизи станции. Пекин напоминает, что в соответствии с договором о космосе, подписанном в 1967, государства несут ответственность за действия в космосе как государственных, так и частных компаний, базирующихся на их территории.

Сейчас на орбите действует около 1800 спутников Starlink, которые предоставляют доступ к скоростному интернету в почти двух десятках стран. У нее есть разрешение от властей США на запуск 12 тысяч спутников. По словам Илона Маска, компании SpaceX потребуется около 30 тысяч спутников для осуществления планов предоставления выхода в интернет практически из любой точки Земли.

SpaceX не комментировала претензии Китая.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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