Минюст внес в реестр иностранных агентов еще восемь человек

Минюст внес в реестр СМИ-физлиц-"иностранных агентов" еще восемь человек. Теперь в реестре их 111.

Список пополнили редактор социальных сетей Радио Свобода Иван Беляев, журналистка Север.Реалии Елена Владыкина, бывший замдиректора "Первого канала" и бывший член Общественной палаты России Марат Гельман, колумнист издания The New Times Виктор Шендерович, главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надя Толоконникова и Вероника Никульшина и Андрей Алексеев.

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