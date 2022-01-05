Ротенберг из-под лавки. Племянник друга Путина возглавил СКА

Главная тема сегодня - бурные события в Казахстане, где на фоне массовых протестов против резкого повышения цен на топливо отправлено в отставку правительство страны. СО природе нынешних протестов расскажет политолог, специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Пост главного тренера хоккейного клуба СКА из Петербурга занял Борис Ротенберг – племянник близкого друга Владимира Путина миллиардера Аркадия Ротенберга. Президент СКА – другой друг Путина Геннадий Тимченко. Главный спонсор - «Газпром». Борис Ротенберг никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, зато в Ночной хоккейной лиге, будучи защитником, отъезжал в сторону, чтобы дать возможность Владимиру Путину забросить шайбу. Роман Ротенберг является и вице-президентом Федерации хоккея, о его уходе с этого поста пока ничего не говорится, несмотря на очевидный конфликт интересов.

Ротенберги вообще семья спортивная. Родной брат Романа Борис – действующий игрок футбольной команды "Локомотив". Борис Ротенберг – чемпион и призер чемпионата России, обладатель Кубка России, а также важного рекорда российской премьер-лиги – по числу матчей, проведенных на скамейке запасных. Последний раз он выходил на поле в начале декабря 2018 года, больше трех лет назад. Однако 30 декабря 2021 года контракт с Борисом Ротенбергом был продлен еще на 6 месяцев.

В городе Сан-Хосе в Калифорнии вынесен обвинительный вердикт по делу Элизабет Холмс – предпринимательницы, обещавшей миру революцию в медицинской диагностике. Холмс, которая в свое время стала самой молодой в истории женщиной-миллиардером, утверждала, что разрабатываемая под ее руководством технология позволит провести все виды анализов крови всего по одной капле. Ей поверили многие влиятельные инвесторы. Однако обещания оказались блефом.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Раисы Максимовны Горбачевой – жены первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Раиса Горбачева, в отличие от жен других советских руководителей, не пожелала оставаться в тени – она сопровождала Михаила Горбачева в зарубежных поездках, участвовала в приемах иностранных делегаций, активно занималась общественной деятельностью и благотворительностью. Такое поведение было для многих в СССР непривычным и вызывало раздражение. Михаила Горбачева называли подкаблучником, но, как сам он признался в недавно вышедшем документальном фильме режиссера Виталия Манского «Горбачев.Рай», он с удовольствием поддерживал этот имидж. Михаил Сергеевич очень любил свою жену, с которой прожил в браке 46 лет и до сих пор переживает ее уход из жизни в 1999 году. Через 10 лет после смерти Раисы Горбачевой, Михаил Горбачев записал вместе с музыкантом Андреем Макаревичем альбом под названием "Песни для Раисы", одна из которых, "Старые письма", и завершит наш сегодняшний выпуск.

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