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Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавирусной инфекции

Анатолий Квашнин, Брюссель, 10 мая 2020 года

Бывший начальник российского Генштаба, генерал армии Анатолий Квашнин умер на 76 году жизни в Москве. Незадолго до смерти он заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, его цитирует ТАСС.

Квашнин командовал федеральными войсками в Чечне во время первого этапа первой Чеченской войны в 1994 году после отстранения генерал-полковника Алексея Митюхина, уволенного с должности через 5 дней после назначения после первых военных неудач.

Российская армия в начале — конце 90-х годов была фактически небоеспособна. При нём федеральные войска потерпели несколько значительных поражений в боях с сепаратистами. Разработанный им и министром обороны Павлом Грачёвым план новогоднего штурма Грозного его подчинённый генерал Лев Рохлин позднее назвал "планом гибели войск" и "преступной авантюрой". Позднее был командующим Северо-Кавказского военного округа, а с июня 97 года — начальником Генерального штаба.

После службы в армии был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 10 лет входил в Совет безопасности России. Был награждён рядом государственных наград, включая звание Героя России, орденом Почётного легиона Франции и Орденом Югославской звезды 1-й степен.

Службу в армии Квашнин начал не как выпускник военного вуза, а после призыва выпускников военной кафедры гражданского вуза. Агентство "Башинформ" отмечало, что его карьерный рост от ученика военной кафедры до начальника Генштаба стал самым высоким в истории советской, а позднее российской армии.

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