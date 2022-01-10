Почему взбунтовался Казахстан и что охраняют там российские войска, что общего у российской и казахской модели и чем они отличаются, как два года пандемии изменили людей и мир, чего ждать от очередной волны пандемии и когда все это закончится, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Авторитарная солидарность. Кто спровоцировал бунт в Казахстане
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