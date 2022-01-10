Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Деньги на Свободе

Авторитарная солидарность. Кто спровоцировал бунт в Казахстане

Протесты в Казахстане

Почему взбунтовался Казахстан и что охраняют там российские войска, что общего у российской и казахской модели и чем они отличаются, как два года пандемии изменили людей и мир, чего ждать от очередной волны пандемии и когда все это закончится, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG