Авторитарная солидарность. Кто спровоцировал бунт в Казахстане

Почему взбунтовался Казахстан и что охраняют там российские войска, что общего у российской и казахской модели и чем они отличаются, как два года пандемии изменили людей и мир, чего ждать от очередной волны пандемии и когда все это закончится, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”