Виктор Шендерович решил уехать и "переждать снаружи", а не под арестом

Писатель, сатирик, драматург Виктор Шендерович объявил о своём решении дождаться лучших времём в России, находясь "снаружи".

"Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" - к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам...

Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла!", написал Виктор Шендерович в Фейсбуке.

30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — «иностранных агентов»

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