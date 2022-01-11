В США впервые человеку успешно пересажено сердце свиньи

В Соединенных Штатах первые в истории была осуществлена успешная трансплантация сердца свиньи человеку. Пересадка сердца была осуществлена в пятницу 57-летнему Дэвиду Беннету в медицинском центре университета Мэриленда.

По словам врачей, пациент все еще подключен к аппарату "искусственное сердце-легкие", но новое сердце уже действует почти в полную силу. Они планируют отключить аппарат искусственного кровообращения во вторник.

Дэвид Беннет согласился на экспериментальную процедуру после того, как все другие способы лечения оказались неэффективными и он не мог получить донорское сердце из-за слишком плохого состояния здоровья. "Выбор был простой: смерть или трансплантат, - сказал Дэвид Беннет перед операцией. Я хочу жить. Я знаю, это прыжок в неизвестное. Но это мой единственный выбор".

Врачи пока не берутся делать прогнозы, но специалисты говорят о том, что эта процедура может стать переломным событием. "Открываютcя пути, которые, я верю, приведут нас к коренным переменам в том, как мы подходит к лечению людей в случае отказа органов", - говорит в интервью New York Times хирург-трансплантолог Дэвид Классен.

В прошлом году больше 41 тысячи американцев получили донорский орган. Почти 4 тысячам американцев была произведена трансплантация сердца. Но потенциальный спрос на донорские органы гораздо выше. В последнее десятилетие активно ведутся эксперименты со свиньями, в ходе которых с помощью генной инженерии ученые пытаются вывести животных, чьи органы не будут отторгаться организмом человека. Пока непонятно сколь успешными будут эти эксперименты, поскольку проблема отторжения органов существует во многих случаях пересадки органов от человека человеку.

Попытки ксенотрансплантации - пересадки органов животных человеку были предприняты десятилетия назад. Первые трансплантации почек шимпанзе человеку были проведены в 60-х годах прошлого века. В одном из случаев почка функционировала в течение 9 месяцев. В 1983 году сердце бабуина было пересажено младенцу Бэби Фэй. Девочка умерла через три недели.