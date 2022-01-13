"Пятая волна"? Рунет в ожидании "омикрона" и его последствий

Россия выходит из новогодних праздников и готовится к полномасштабному приходу нового штамма COVID-19. О нём предупреждают Мишустин, Голикова, Собянин, даже Путин.

Насколько нужно опасаться? В Рунете мнения расходятся.

Наталья Телегина:

А вы уже чувствуете дыхание наступающего омикрона? я да. Сегодня в судебном заседании 2/3 были в правильно надетых масках, хотя перед Новым годом никто не был. Некоторые в респираторах. Вызывает опасения только безмасочный адвокат, который ток вчера прилетел из-за границы. А прокурор волновалась, что не хочет сегодня идти на мероприятие в Кремле, потому что толпа и омикрон.

Владимир Варфоломеев:

Почти два года пользовался масками, и вот теперь омикрон заставил купить респираторы. Хочется верить, что в итоге не придётся осваивать общевойсковой защитный костюм.

Евгений Пинелис:

В приемнике творится какое-то безумие. Нековидных пациентов практически нет, ковидная часть приемного отделения достаточно тесная, количество пациентов умопомрачительное. Омикрон, конечно, более мягкий вариант, чем Дельта. Если бы все эти пациенты ухудшались с вероятностью предыдущих вариантов у нас бы уже не было нековидного здравоохранения. Но мягче совсем не значит мягкий. Проблем предостаточно.

Дмитрий Москвин:

Какие ограничения введут в России из-за омикрона? Обратный отсчёт сегодня уже запустили...

Алексей Живов:

Вариант или штамм коронавируса Омикрон неизбежно придёт в Россию и вызовет так называемую уже пятую волну эпидемии коронавируса в стране. Но как и зима в России всегда приходит неожиданно, так и штамм Омикрон нагрянул "нежданно-негаданно". Сегодня в течение одних суток ежедневная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией скакнула в 1,7 раза и достигла 4635 случаев за сутки. С уверенностью можно сказать, что все ранее установленные рекорды заболеваемости будут побиты. Лучший, без шуток, менеджер-ковидоборец страны, мэр Москвы Собянин С.С. совершенно честно сообщил, что в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости вариантом Омикрон. Свершилось! Гром грянул, а что делать условному мужику, кроме как перекреститься или другим способом обратиться к Всевышнему, в зависимости от конфессии?

Павел Пряников:

Если в США сейчас идёт по 1,1 млн. случаев выявленного "омикрона", то в России скоро надо ждать по 200-300 тыс. в сутки этого штамма (может, и больше).

Но Минздрав и Роспотребнадзор скорее всего не рискнут озвучивать такие цифры, чтобы не было паники – будут озвучивать тысяч по 40-50 в сутки, всё остальное будут фиксировать как "грипп", ОРЗ и ОРВИ.

Стас Натанзон:

В Британии число заболевших с конца ноября (приход омикрона) выросло в 3 раза (среднее недельное значение было в районе 50К в сутки, стало 150к). И число умерших тоже выросло примерно – в 2,5 раза (такое же, средненедельное значение было в районе 100 в стуки, стало 240).

Да, абсолютные цифры смертей там низкие, так как высокий процент вакцинированных. Но доля умерших среди заболевших почти не снизилась. Это всем тем, кто думает, что омикрон – "легкий" штамм.

Мощная волна заболевших в Британии началась в середине декабря. Волна смертей – в первых числах января.

Соответственно, у нас, если волна омикрона начнется в конце января, февраль будет страшным. Учитывая наш уровень вакцинации.

Ксения Собчак:

Хотя вот кстати, я наблюдаю ситуацию с омикроном во Франции и что могу сказать: болеют все, но прям мало дней, вообще не тяжело, нет смертельных случаев. То есть почти как прививка со взлетом антител. И тесты негативные уже через пару дней.

Виктория Белопольски:

Все-таки не оставляет меня ужас после известий об обязательной вакцинации во Франции каждые 4 месяца. Эти прекрасные люди, безусловно, победят ковид, как они уже победили гражданские права сограждан. А еще они победят их иммунитет, потому что те ошметки, которые от него останутся после икс-кратной вакцинации, не смогут сопротивляться ни иным инфекциям, ни, скажем, онкозаболеваниям. Вместе с победой над ковидом надо ждать и триумфа рака и всяких гепатитов. И поэтому теперь как-то странно говорить о заботе вакцинозаконодателей о здоровье населения.

Дмитрий Прусс:

– 100 тысяч случаев в день в России – возможно ли это?

– да, даже в отдельно взятой Москве инфицируемость может превысить 80-100 тысяч случаев в сутки, но, скорее всего, мы увидим гораздо меньшие цифры, поскольку пропускная способность тестирования недостаточна для волны такой высоты. На пике заболеваемости официальные цифры отражают только мощность лабораторий, а не количество инфекций.

– сколько будет госпитализированных?

– В Москве ожидается пиковая нагрузка в 12-15 тысяч коек, если можно сравнивать московскую ситуацию с регионами пониженной вакцинации США, такими, как г. Вашингтон. При переполнении больниц и скученности, дополнительную нагрузку в еще несколько тысяч коек дадут внутрибольничные инфекции. Однако в реанимации прибавится относительно немного ковидных больных, около тысячи.

– способна ли система госпиталей справиться с нагрузкой?

– трудно сказать, какой ценой. Предсказанная нагрузка высокая, несколько выше максимальной во время Дельты, но не запредельная. По крайней мере 5 тысяч коек с того времени уже освободились, и Собянин обещает добавить еще. С интенсивной терапией проблема в чем-то сложнее, несмотря на относительно меньшую предсказанную нагрузку, потому, что там, скорее всего, еще не так много мест высвободилось после Дельты. Тяжелые пациенты могут оставаться в реанимации неделями, когда пик нагрузки уже прошел. Но худшая проблема даже не с койками, а с персоналом, кого и так не хватало, а сейчас будет массовая потеря рабочих рук из-за ковида (10-20% медперсонала). Придется применять какое-то сочетание ухудшения качества ухода, отказа от лечения менее срочных пациентов, или использования труда инфицированного персонала.

Анатолий Воробей:

Пару недель назад уже были много оснований считать Омикрон более легким вариантом, но оставался вопрос о том, не пересилит его огромная заразительность и не будет ли все равно очень много смертей из-за того, какое огромное число людей заразится. Сейчас в последние дни кажется почти несомненным, что он настолько более легкий, что даже огромное, гигантское, число случаев, даже заражение почти всего населения не приведет к значительному росту смертей. Более того, тот факт, что в местах, где Омикрон вышел на пик, Дельта практически исчезла не только в процентном отношении, но и в абсолютных числах, говорит о том, что заражение Омикроном как минимум на короткий срок защищает от Дельты. Это действительно позволяет с надеждой смотреть на возможность того, что волна Омикрона не пройдет без последствий для предыдущих штаммов – они исчезнут или будут подавлены до небольших чисел. Пока еще рано рассчитывать на это или считать несомненным, но выглядит оптимистично. Остается неясным, что будет происходить с этой защитой через полгода или дальше, и какова опасность Омикрона в плане "долгого ковида". Остается тяжелым состояние перегруженной системы здравоохранения в ближайшие недели и месяцы. Но то, что Омикрон в большинстве случаев протекает намного намного легче других штаммов – очень хорошо, и не надо бояться признать эти хорошие новости.

Дмитрий Колезев:

Позиция по "омикрону" по регионам слегка рассинхронизирована. В Москве сегодня Cобяниным официально объявлено, что "омикрон" есть и его много. Странно было бы это отрицать, учитывая, что в мире "омикрон" повсеместно доминирует. В России его не замечали, видимо, по политическим причинам (не портили людям праздники).

Но вот до регионов новые вводные пока не довели. Поэтому в Екатеринбурге, куда из Москвы и обратно каждый день летают по десять самолетов, сегодня в оперштабе официально заявили, что ни одного случая штамма "омикрон" не зафиксировано. Но нет сомнений, что после заявлений Собянина "омикрон" вдруг начнет появляться всюду. Теперь можно.

Впрочем, слова Собянина расходятся даже с позицией Роспотребнадзора. Там пока насчитали 305 пациентов со штаммом "омикрон" на всю страну, а мэр Москвы заявил, что в столице "значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон". Как обычно, коронавирусные цифры у чиновников друг с другом не очень совпадают.

Кстати, как там законопроект о QR-кодах? Его вроде как отправили на дополнительное обсуждение в регионы, а на самом деле просто убрали под сукно. Сейчас, видимо, придется доставать. Не получилось из омикрона живой вакцины, а обычные вакцины россиян по-прежнему пугают. QR-коды плохо, но как-то помогают.

Александр Соловьёв:

При общих признаках омикрон-волны (стремительное инфицирование огромного количества людей) в каждой стране будет своя омикронная история и совершенно разные последствия.

Так, например, в Великобритании уже в середине лета ONS оценивала уровень коллективного иммунитета после серологических исследований в 90%. Но это не сдержало распространение Дельты и практически никак не сдерживает распространение Омикрона. Однако, уровень вакцинации и темп введения бустерных доз влияют на то, что показатели смертности от ковида очень сильно оторвались от показателей новых случаев инфицирования.

В России, увы, Дельта убила очень много людей...

В Испании уровень вакцинации выше российского, но значительное отставание от Великобритании в темпах введения бустерных доз. Дельта пришла в Испанию в октябре, а с декабря началось безудержное распространение Омикрона.

Сейчас показатели госпитализации в Испании такие же, как и в январе 2021 года. И такая же нагрузка на отделения ОРИТ.

А в Португалии все значительно легче сейчас. В Лиссабоне сейчас 700 человек с ковидом в госпиталях, а в январе 2021 было 3000 в это время.

Катерина Сажнева-Калугина:

Россию плавно подводят к "омикрону".

Кое-где уже даже не пишут, что он протекает легко, как обычная простуда. Ну чтобы за недельку-другую это подзабылось, даже если кто и знал до того.

У России свой, особый путь убийства собственного населения.

"Омикрон" у нас и не будет протекать легко. А как думаете, что случится со здравоохранением, если в день в Москве станет заболевать где-то под 30 тысяч человек (кстати, обычная ежегодная норма при гриппе), напуганных и уверенных в том, что они умирают?

Если скорые просто не станут брать трубки? Такое уже было этим летом.

Если свозить в больницы людей, где от коронавируса их будут лечить кардиологи, эндокринологи, гинекологи по одной и той же схеме Минздрава, из которой периодически исключают одни лекарства, доказавшие свою неэффективность и небезопасность, и включают другие – пока ещё не доказавшие оного.

В больницы, где давно не проводилась чистка, больницы, похожие на огромные зоопарки инфекций, резистентных к любым лекарствам и антибиотиками.

Где люди лежат и дышат друг на друга своими и чужими вирусами и бактериями.

Сергей Лесков:

Коронавирус мутирует со скоростью бешеного принтера. У нового штамма – новая родина. Скоро греческий алфавит иссякнет. Лучше называть штаммы именами национальных символов.

Штамм из Ухани – Чан Кайши. Дельта из Индии – Махатма Ганди. Омикрон из Южной Африки – Нельсон Мандела.

Очередь дойдёт до русского штамма, мы тоже на мутации падки. Уже потренировались недавно на аэропортах.

Думаю, русский штамм надо назвать именем предателя Льва Троцкого.

Или актуально – штамм блогер Н.?

Евгений Понасенков:

Многие в панике от скорости распространения омикрона. Товарищи! Не надо падать духовностью – сейчас мы все, даже оппозиция, должны сплотиться вокруг президента, в эти холодные дни согревать его и правительство нашим дыханием! Надо выйти против вируса с хоругвями и с фотографиями героев-предков прошлых веков! С фотографиями Невского, Кутузова, Берии – и в едином порыве! Как ученый я убежден в огромной эффективности этого.