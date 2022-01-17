Войны не будет. Почему Путин не боится санкций

Как российский МИД обрушил рубль и фондовый рынок, от кого бегут инвесторы и когда начнут возвращаться, что подорожало в России сильнее всего и насколько оправданы прогнозы о том, что “пик инфляции” пройден, как власти пытаются вытащить страну из “демографической ямы” и почему она становится только глубже — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”