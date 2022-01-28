В Москве вручили кинопремию "Золотой орёл"

В Москве в киноконцерне "Мосфильм" прошло вручение кинопремии "Золотой орёл". В этом году впервые в истории премии была представлена номинация "Лучший сериал онлайн-платформ". Лауреатом стал проект "Вертинский" режиссёра Авдотьи Смирновой.

Главную награду присудили картине "Серебряные коньки" Михаила Локшина.

Лучшим сериалом экспертный совет признал картину "Седьмая симфония" Александра Котта для телеканала "Россия". Актёр Алексей Гуськов, сыгравший дирижёра Карла Элиасберга, награжден за лучшую мужскую роль в сериале.

Премию за лучшую женскую роль получила Мария Аронова, снявшая в фильме "Пара из будущего". Награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский за роль в картине "Иван Денисович" режиссёра Глеба Панфилова. Он получил премию за лучшую режиссуру.

Премия "Золотой орёл" учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России.