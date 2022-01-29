На фестивале Sundance фильм о Навальном получил два приза

Фильм "Навальный" получил приз зрительских симпатий в категории документального кино, а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance.

Мировая премьера документального фильма про Алексея Навального, снятого CNN Films и HBO Max, состоялась 25 января на фестивале независимого кино "Сандэнс". Он проводился в виртуальном режиме в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Режиссёр фильма "Навальный" – молодой документалист Дениэл Роэр. Одним из продюсеров фильма стала участница команды Навального Мария Певчих.

О завершении съёмок документального фильма про отравление Навального, его лечение в Германии и возвращение в Россию – стало известно 13 января. Фильм снимался в полном секрете. "В "Навальном" режиссёр Роэр показывает смелого и противоречивого потенциального президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине", – говорилось в фестивальной аннотации к фильму.