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В Грузии оппозиция критикует власти за "отсутствие поддержки" Украины

Митинг в Тбилиси в поддержку Украины

В Грузии лидеры наиболее влиятельных оппозиционных сил, в том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступили в среду с жёсткими заявлениями, обвинив правящую в стране партию "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили в принятии "позорной резолюции по Украине", в которой "нет реальной поддержки борьбы братского народа за свободу и независимость".

В частности, возмущение оппозиционных сил вызвало отсутствие в одобренном парламентом Грузии документе упоминания о России, как потенциальном агрессоре и главной угрозе независимости Украины.

Накануне грузинский парламент единогласно принял резолюцию "О возможной военной эскалации на Украине". Но оппозиционеры отказались участвовать в голосовании, поскольку, по их мнению, без упоминания России в качестве виновницы возможной эскалации, "документ теряет всякий смысл".

В резолюции, грузинский парламент выражает «глубокую озабоченность возможной военной эскалацией" в Украине и "осуждает любые замыслы, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности" (Украины), создающие "новые угрозы региональному миру и безопасности".

Парламент подтверждает "право суверенного государства вступить в Североатлантический союз" и называет неприемлемой любую попытку ограничить это право. При этом грузинские депутаты считают, что недопущение войны в Украине должно стать "главной заботой международного сообщества".

"Выражаем солидарность дружественному украинскому народу, которому может быть нанесён тяжёлый урон любой возможной военной эскалацией" - говорится в документе.

Тем не менее, оппозиционные партии Грузии считают "примечательным" отсутствие грузинского государственного флага во время демонстрации украинских депутатов в Верховной раде, когда они демонстрировали, в качестве благодарности союзникам, флаги государств, оказавших Украине реальную помощь.

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