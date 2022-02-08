Обэриуты и воинствующее невежество. Увольнение из-за Хармса и Введенского

Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня переговоры в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, он прилетел в украинскую столицу на следующий день после встречи с Владимиром Путиным, которая, ожидаемо, особых прорывов в урегулировании кризиса вокруг Украины не принесла. Поэтому в прессе чаще всего можно найти обсуждение длинного восьмиметрового стола, по дальним краям которого в Кремле сидели президенты, соблюдая социальную дистанцию. Между тем, вопросы на встрече были затронуты, безусловно, очень серьезные, а на итоговой пресс-конференции Владимир Путин заговорил ни много, ни мало – об опасности ядерной войны в случае принятия Украины в Североатлантический союз.

Примечательный эпизод российско-французского саммита – публичное предложение Владимира Путина бывшему президенту Украины Петру Порошенко предоставить в России политическое убежище. Напомню, что в Украине против Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене. Петр Порошенко ответил на предложение Путина: "Сами разберемся".

15 февраля в Москву для переговоров с Путиным должен приехать новый канцлер Германии Олаф Шольц, который вчера встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Шольц, как сообщается, избегал обсуждения судьбы газопровода "Северный Поток-2" в случае новой военной агрессии России против Украины. Но Байден по этому поводу высказался, и высказался твердо.

Александр Лукашенко объявил о намерении вооружить части Министерства по чрезвычайным ситуациям, где, к слову, недавно была проведена чистка – были уволены многие сотрудники, подозревавшиеся в нелояльности нынешнему режиму. Для чего Лукашенко решил вооружать МЧС? Чтобы усилить боеготовность Беларуси? Чтобы направить это оружие против оппозиции? Мнение политического обозревателя Виталия Цыганкова.

Серафима Сапрыкина, работавшая педагогом-организатором в 168 петербургской гимназии, рассказала в соцсетях, что ее вынудили уволиться за то, что она провела урок внеклассного чтения о поэтах-обэриутах Данииле Хармсе и Александре Введенском. Директор гимназии Светлана Лебедева, назвавшая обэриутов "пособниками фашистов", теперь оправдывается.

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