Зеленский расширил санкции против блогера Шария и главреда "Страны"

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против блогера Анатолий Шария, главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов.

Под ограничения среди прочих также попали жена Шария и её мать, а также бывшая жена Гужвы. Кроме того, санкции теперь распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий " и "Страна ", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

Ограничения введены на основе информации Службы безопасности Украины. По её данным, попавшие под санкции лица ведут на территории страны противоправную деятельность. В СБУ утверждают, что Шарий и Гужва занимаются антиукраинской пропагандой.

Санкции против представителей медиа введены на фоне обострения отношений Киева и Москвы. США и их союзники по НАТО заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины.