Зеленский расширил санкции против блогера Шария и главреда "Страны"

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против блогера Анатолий Шария, главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов.
Под ограничения среди прочих также попали жена Шария и её мать, а также бывшая жена Гужвы. Кроме того, санкции теперь распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий " и "Страна ", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.
Ограничения введены на основе информации Службы безопасности Украины. По её данным, попавшие под санкции лица ведут на территории страны противоправную деятельность. В СБУ утверждают, что Шарий и Гужва занимаются антиукраинской пропагандой.
Санкции против представителей медиа введены на фоне обострения отношений Киева и Москвы. США и их союзники по НАТО заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины.
- Западные СМИ писали, что Россия может напасть на соседнюю страну 15 или 16 февраля.
- 14 февраля Владимир Зеленский издал указ об установлении 16 февраля праздником – Днём единения. Сегодня во всех населённых пунктах страны были подняты флаги. Люди с национальной символикой выходили на улицы в поддержку единства страны. В Киеве развернули 200-метровый флаг. В Ужгороде активисты организовали живую цепь.
- Сам Зеленский в своей речи по поводу праздника в своём обращении подчеркнул, что, несмотря на различия, украинцев объединяет "единое желание: жить в мире, счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.