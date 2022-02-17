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Российская угроза Украине вызвала рост цен бензина в США

Потенциальное российское вторжение в Украину может превратиться в серьезнейшую политическую проблему для президента США Джо Байдена и Демократической партии из-за неизбежного резкого скачка цен бензина, что станет одним из последствий вторжения, предупреждают американские эксперты.

Концентрация российских войск на границе Украины в последние недели сопровождалась безостановочным ростом цены нефти, которая находится сейчас на самом высоком за семь лет уровне. Стоимость бензина выросла на 40 процентов за год и на 6 процентов за последний месяц. Сейчас он в среднем стоит в США около доллара за литр. В случае российско-украинского военного конфликта под угрозой могут оказаться поставки нефти из России.

Выступая во вторник, президент Байден заверил американцев, что его администрация использует все инструменты, находящиеся в ее распоряжении, чтобы нейтрализовать рост цен бензина. "Мы предпринимаем активные меры с целью снизить давление на нашем энергетическом рынке", - заявил президент. Однако у правительства нет возможностей приостановить рост цен бензина в краткосрочной перспективе. Поступление на рынки нефти из государственных стратегических запасов в конце ноября прошлого года помогло притормозить рост цен лишь в течение нескольких недель. По прогнозам специалистов банка JPMorgan, цена барреля нефти может достичь 125 долларов.

Согласно опросам, 85 процентов американцев отмечают ощутимое удорожание продуктов питания и бензина. 10 процентов назвали дорогой бензин и топливо в качестве главной проблемы, которую должно решать правительство.

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