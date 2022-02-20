Mail.ru оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление постов Навального 

Компания Mail.ru оштрафована на 3 миллиона рублей за публикацию в социальной сети "Одноклассники" постов оппозиционных политиков Алексея Навального и Ильи Яшина.

Савёловский суд Москвы признал Mail.ru виновной в неудалении "информации или интернет-страницы, которые содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Заблокировать посты от компании требовал Роскомнадзор. Претензии у Роскомнадзора вызвали посты, в которых Навальный, Яшин, а также несколько их соратников разметили информацию об оппозиционных митингах.

В начале недели суд утвердил оборотный (то есть, привязанный к финансовым показателям) штраф в отношении компании Meta, владелицы соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Компания должна выплатить почти два миллиарда рублей за неудаление запрещённого в России контента. Суд рассчитал сумму штрафа, основываясь на данные о размере годовой выручки Meta в России.

Всего из 469 материалов интернете, за неудаление которых соцсети в России получили штрафы, более 250 относились к акциям в поддержку Алексея Навального. В прошлом году структуры, созданные политиком, признали экстремистскими и запретили их деятельность на территории страны.