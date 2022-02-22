Свидетель обвинения по делу Навального не пришел в суд

Фёдор Горожанко, который проходит свидетелем обвинения по новому делу против Алексея Навального, не пришел во вторник на заседание суда, где должен был продолжиться его допрос. Об этом сообщает телеканал "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").

Накануне Горожанко назвал "абсурдными" обвинения в мошенничестве и неуважении к суду в отношении Навального . Он отказался давать показания против оппозиционера, заявив, что следователь "давил" на него на допросе. Кроме того, по словам Горожанко, накануне судебного заседания следователь дал ему бумагу с обвинительным заключением и его свидетельскими показаниями, которые попросил заучить.

Адвокат Навального Ольга Михайлова предложила перейти к допросу следующего свидетеля, пока не станет понятно, придет ли Горожанко. Навальный поинтересовался у судьи, где может быть Горожанко. "Он жив, арестован?" — спросил Навальный. Судья ответила, что ей не поступало информации об аресте Горожанко, и заявила, что на следующих заседаниях его принудительно доставят в суд.

Соратник Навального Иван Жданов написал в твиттере, что с Горожанко "все нормально", но он отказался продолжать участвовать в процессе. "У него есть прямые и железные доказательства давления следователей на него. Доказательства переданы третьям лицам, если с ним что-то случится, то будут опубликованы", — рассказал Жданов.

Ранее в команде Навального сообщали, что Фёдор Горожанко слил в сеть данные сторонников политика, которые регистрировались на сайте в его поддержку. По словам Горожанко, именно поэтому следствие решило привлечь его в качестве свидетеля обвинения, решив, что он "поссорился с коллегами".