Зеленский ввёл военное положение на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины после начала специальной военной операции России в Донбассе.





Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России. "Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира" - сказал Зеленский. Украина никогда не будет представлять угрозы для России. "Война лишит гарантий безопасности всех" – сказал Зеленский . По его словам, он пытался 23 февраля связаться по телефону с Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили.

Зеленский также заверил, что Киев не собирается «бомбить» Донбасс, а украинцы не могут ненавидеть русскую культуру, однако подчеркнул, что при возможном наступлении со стороны России Украина будет защищаться.

В ночь на четверг президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Её целями он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".

По свидетельствам очевидцев, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. МВД Украины сообщило о ракетных ударах по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру.

В министерстве обороны России утверждают, что удары наносятся по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам, но не по городам Украины.

По данным украинских СМИ, российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе.

Подразделения так называемой "ЛНР" начинают штурм города Счастье. Он находится в той части Луганской области, которая подконтрольна Украине. Силы так называемой "ДНР" тоже пошли в атаку.

23 февраля главы самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" попросили президента России помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. За два дня до этого Путин признал сепаратистские республики Донбасса, сославшись на отказ Киева от выполнения минских соглашений. После этого Совет Федерации разрешил использовать в регионе российские вооруженные силы.