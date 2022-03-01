"Афганистан был перспективнее". Соцсети о войне и новых санкциях

Состоялись первые российско-украинские переговоры, которые предсказуемо кончились ничем, зато в это же время Россия ужесточила обстрелы украинских городов, в особенности Харькова.

Альфред Кох:

Пятый день простояли. Путин послал Мединского вести переговоры о мире, а сам обстрелы жилых кварталов в Киеве и Харькове ведет...

Давит агрессор. Но надо держаться.

Юри Маловерьян:

Совершенно неизбежный поворот - этот удар, наверное, все таки "Ураганом" (а не "Градом", как пишут украинские каналы) по жилому кварталу Харькова. До сих пор путинисты вроде бы действительно старались не стрелять по жилью - они же ж пришли освобождать мирных братских украинцев, порабощенных нацистами. Но не скатиться к ударам в том числе и по городам оно не могло, естественно.

Николай Митрохин:

Вчерашние потери в наступлении на северо-восточные города – Харьков, Чернигов, Сумы – армия РФ сегодня возмещала массивным и неизбирательным обстрелом, часто по жилым кварталам (особенно в Харькове), и хотя практической пользы для штурмующих от этого не видно и даже потери от огня среди мирных граждан не так велики как могли бы казаться, пиар-эффект от адского огня превзошел все ожидания. Весь мир убедился, что тут воюют не с полумифическими нацистами, а с украинским народом.

Кристина Астафурова:

То, что делает сейчас Путин, — это самое настоящее уничтожение Украины с лица земли, не побоюсь этого слова, геноцид украинцев, как людей, легитимно проживающих на своей земле. Уверена, что именно этого добивается Путин, который по-настоящему ненавидит Украину.

Не верите мне — посмотрите сегодняшние страшные кадры из Харькова, где жилые (ЖИЛЫЕ) кварталы обстреляли из «Градов». Там погибли десятки человек. Погибли с 24 февраля уже больше сотни мирных людей и тысячи военных.

Ирина Стародубровская:

Как-то сегодня перебор с ужастиками. Обстрелы жилых районов украинских городов, окончательное закрытие Мемориала, ясно просматривающаяся экономическая катастрофа. И ощущение, что не просто страна, но ты, ты лично становишься изгоем. Как никогда раньше поняла, что всегда чувствовала себя человеком мира, и это было неимоверно важно. А теперь смыкающиеся стены давят и душат. Очень тяжелый день. Не хватает душевных сил.

Ирина Тумакова:

Он добивался «демилитаризации Украины» - теперь Украина получает оружие от всего ЕС из его «фонда мира»

Он добивался «денацификации» Украины - теперь там десятилетиями будут вздрагивать и хвататься за это самое оружие при словах «Россия» и «русские».

Он хотел отодвинуть НАТО - в Финляндии люди подписывают петицию о вступлении в НАТО.

Он хотел всем показать, какая у нас великая армия, мультики крутил - теперь мир видит, как эта «великая армия» только и может, что воевать «пушечным мясом».

Евгений Большов:

Русская армия потерпела поражение. Пройти колоннами бронетехники -- это не выиграть войну. Что дальше? Украинская армия не потеряла боеспособности, напротив, наращивает силы. Продвигаться вперед без массированных бомбардировок городов невозможно, мы помним, как был разрушен Грозный, а это только один город, в Украине гораздо больше города. Без поддержки населения, которой нет, нельзя удерживать города. Нужно устраивать оккупационную систему, брать на себя ответственность за инфраструктуру городов, а на это нет ни сил, ни желания, ни денег.

По сути, единственным аргументом русских на переговорах будет: "Мы можем ежедневно обстреливать вас и сделать вашу жизнь невыносимой". Последний довод гопника.

Григорий Голосов:

Время от времени попадается оценка, согласно которой "Россия уже проиграла". Нет, не проиграла. Путин не зря неоднократно оправдывал операцию в Сирии тем, что там российские военные "тренировались". А в Сирии они всегда, начиная с Алеппо, делали одно и то же: бомбили город до полного разрушения, ожидая, что (1) будет убито как можно больше вооруженных сопротивляющихся; (2) мирные жители будут отчасти перебиты, а отчасти уйдут по "гуманитарным коридорам"; (3) оставшиеся сами потребуют, чтобы люди с оружием покинули город, и откажут им в поддержке. Эта тактика - единственный инструмент войны в городе, который отработан у ВС РФ. Но в Украине он использовался пока в ограниченном масштабе, хотя первые признаки, кажется, уже вчера наметились в Харькове. Думаю, этот инструмент будет задействован по полной программе - сначала, вероятно, именно в Харькове, а потом и в Киеве. Сработает ли так, как в Сирии, предсказать трудно, но это, несомненно, повлияет на ход и перспективы военных действий.

Сергей Иванов:

Хорошо помню не только Грозный 95-го, не только Вильнюс 91-го, не только Афганистан 79-го, но даже Чехословакию 68-го. За эти авантюры было мучительно стыдно -- но все тогдашние эмоции даже близко не идут в сравнение с тем отчаянием, ужасом и стыдом за собственную страну, которые душат меня сегодня. Если власть, разочаровавшись в своем блицкриге, начнет ковровые бомбардировки и карательные операции, она на десятилетия ввергнет Россию в пучину неслыханных бед. Остановитесь у края пропасти!

Кирилл Рогов:

Первые четыре дня вторжения не оставляют сомнения в том, что война с Украиной обойдется России тысячами или десятками тысяч жизней. Боевой дух Украины очень высок, а российских войск низок. Рейтинг Зеленского, от которого Путин хотел освободить Украину, в этой самой Украине существенно выше рейтинга самого Путина в России. Но даже если российские войска сумеют достичь целей, поставленных Путиным, т.е. завоевать Украину, то поддержание оккупационного режима (при таком уровне мобилизованности) потребует от России огромных военных и материальных затрат и (как учит история) закончится бесславным поражением. Путин зацементировал украинскую самостийность и идентичность больше, нежели любой из украинских президентов.

Александр Храмов:

Трагизм ситуации заключается еще и в том, что России на Украине фактически не на кого опереться. Почти всегда наземные военные операции такого масштаба проводятся при поддержке местных коллаборантов. Американцам нечего было бы делать во Вьетнаме без южновьетнамской армии. СССР в Афганистан воевал бок о бок с просоветскими формированиями НДПА. Международной коалиции в Ираке пришлось бы очень несладко без курдов. Коллаборантов должно быть много, чтобы возложить на них охрану объектов в тылу и задействовать в серьезных наступательных операциях. И еще они должны иметь хорошую мотивацию и понимать, что от исхода конфликта зависит их жизнь и благополучие.

Коллаборанты заводятся не на пустом месте - их появлению предшествует гражданская война или как минимум серьезный внутриполитический кризис. Чаще всего иностранное вторжение бьет как раз в слабое место внутреннего разлома. В 2014 году на Украине действительно был такой кризис. Но Кремль им не воспользовался. А сейчас никакой точки опоры там нет, кроме ЛДНР. Но в мотивации и боеспособности «народных милиций» имеются большие сомнения. Как показывают события, пятую колонну на остальной Украине создать не удалось – никто не спешит поднимать восстания в тылу у ВСУ. Вооружать на захваченных территориях тоже пока некого. Короче говоря, даже в Афганистане в 1979 г. ситуация выглядела перспективнее.

Кто-то, конечно, бравирует.

Захар Прилепин:

Предполагаю.

Изначальный приказ был: ни в коем случае не наносить удары по казармам ВСУ.

Первые три дня уничтожали только инфраструктуру.

В надежде (отчасти тщетной), что удасться договориться с главами городов миром о проходе техники.

Так были спасены тысячи жизней украинских военных.

Потому что, повторяю, ни одной новости об ударах по расположениям до сих пор не было.

Что теперь.

Никто отменять операцию не собирается.

ВВП ответил Макрону три часа назад: денацификация и демилитаризация. Если грубее: разоружение и суд над основными преступниками.

И вот.

Пошли новости об ударах по казармам.

На четвёртый день. Сразу после переговоров. Сразу по нескольким казармам.

Всего этого могло не быть.

Тем временем, на Россию сыплются новые санкции, и отраслевые, и персональные (против олигархов, чиновников и пропагандистов).

Дмитрий Заир-Бек:

Пусть эти выродки мониторят санкционные списки как мы мониторили реестр иноагентов

Пётр Милованов:

Это конечно ошусчения, но если российские войска до конца недели не прекратят боевые действия, нас ждёт эмбарго.

Мария Снеговая:

Мы - мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака Россией Украины осмыслена планетой как САМАЯ крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет, абсолютно ВСЕ от Великобритании с Австралией, до Китая и Талибана - возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня. Не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары - бойкотировать, Россию - изолировать.

Митя Алешковский:

Денег больше нет и не будет. Самолетов, машин, банков, айфонов, отдыха на море, вкусной еды и выпивки, одежды, обуви, музыкальных концертов, новых фильмов, банковских карт, денежных переводов, доступных кредитов, достойных зарплат, дорог, медицины, пенсий, пособий, помощи. Всего этого не будет ещё больше, чем нет сейчас. Вообще. Забудьте. Навсегда.

Наталья Шавшукова:

Масса людей до сих пор в шоке и оторопи. Мало кто осознает, что на самом деле произошло. Ну подумаешь, санкции, ну подумаешь, падение рубля, ну подумаешь, заграницу закрыли, мы и так никуда не ездили. Видели мы и 2020-й, и 2014-й, 2008-й как лихо пережили, ух! Российская экономика устойчивая, западники сами потянутся на самый большой рынок сбыта, где-то там кто-то с кем-то опять договорится, и жизнь наладится. Такие игрища верхней палубы «Титаника». Оттопыриваем пальчик, держим аккуратно фарфоровую чашечку, следим за осанкой. Ой, а что произошло? Праавда? Ну починят же? Пойдем спать, котик.

Видите ли, Юра….

Россия в нынешнем ее виде закончилась. Россия кофеен, быстрого вайфая, дешевой связи, самых лучших в мире банковских приложений, многомиллионного, коррупционного, но какого-никакого благоустройства, МФЦ, торговых центров, ипотеки, автосалонов, дешевой доставки и такси прощается с нами. Нас ждет Россия фарцовщиков, вещевых толкучек, третьесортной китайской бурды, потому что второсортная нужна самому Китаю. Нас ждет дефицит. Помните такое слово? Помните, мы дарили друг другу на день рождения турецкое мыло? Помните, как штопать колготки? Помните, как добывать по блату запчасти? Ах, да, блат тоже вернется к нам, родной бытовой блат. Заводите знакомства с директорами супермаркетов, не прогадаете.

Помните слово «добывать», помните «сапоги выбросили»? Сумки-тележки, номерки на руках…

Нет, не пугаю, будет не ужас-ужас, а просто ужас. А к ужасу нам не привыкать. Кто работал за еду, так и будет работать за еду, проблема только в том, что работы тоже может не быть. Олигархические предприятия в моногородах могут запросто пойти на увольнения, они под санкциями. Со средним классом не лучше. Кому нужны ивент-менеджеры, дизайнеры интерьеров, коучи, менеджеры по продажам, установщики пластиковых окон?

Думали, можно клеить на БМВ «Можем повторить» и не дождаться повторения? Можно просто так сотрясать воздух, сидя на веранде своего коттеджа воплями про Горбачева, который развалил великую державу? Вы думали, вы просто так, понарошку, а нет, мечты сбываются))

Слышали хлопок в Киеве? Это схлопнулся ваш бизнес. Видите, вот-вон полетели огоньки на Харьков? Это улетел ваш отпуск, план закрыть ипотеку, свадьба сына, ремонт в ванной. А вот там накрылись вместе со взорванным кинотеатром ваши мечты отправить дочь на международные соревнования по танцам. Я понятно объясняю? Для тех, кто не понимает вот это все про демократию, ценности, достоинство и прочие глупости.

Кажется, что самое надежное, это госсектор и силовые органы. Друзья мои, нет ничего невозможного, как вы убедились за последние несколько суток. Сегодня у вас - выгодное знакомство с «силовиками», завтра - невыгодное с зеками. Так что вы там осторожнее.

Знаете, чем могу утешить? Мигрантов будет меньше. Кому мы нужны такие? Никто не захочет быть заложником идущего понятно куда российского корабля.

У кого-то, опять же, в основном бравада.

Сергей Марков:

Санкции Европы против России такие, что можно сказать, что на ближайшие годы Европы для нас просто нет. Все. Нет Европы для русских на ближайшие годы.

Тигран Кеосаян:

Здравствуйте, санкции! До свидания, Европа.

Можно много чего написать по этому поводу, но, вспоминая присягу данную мною когда-то, ограничусь коротким:

Служу Советскому Союзу!

Егор Холмогоров:

Значительная часть санкционной войны против России рассчитана на краткосрочный психологический эффект – запугать русских, поставить на колени, раздробить общество, подавить экономическую элиту, и заставить Россию остановиться. А остановиться – значит капитулировать и перед Западом, и перед Украиной, и перед «украинской идеей».

Ну а к психологическому давлению такого типа нужно относиться соответственно.

Андрей Перла:

Очень много читаю комментариев о «мобилизационной экономике» и одновременно о «новых 90-х». То и другое рисуется как перспектива для России, почти неизбежная после введения «ужасных» и «разрушительных» санкций. Как сочетаются эти прогнозы, понять довольно трудно: в 90-е чего совершенно точно не было, так это мобилизации, а в мобилизационной экономике если чего и не бывает, так беспредела и бандитизма, а также невозможности для большого количества людей честно заработать на кусок хлеба.

Какими будут все ближайшие и отдаленные последствия санкций мы сейчас, совершенно очевидно, еще не знаем. Однако. «90-х» не будет точно - государство достаточно сильно, чтобы поддерживать порядок.

Снижение уровня жизни, при этом, конечно, будет. Насколько глубокое? Этот вопрос сейчас ответа не имеет. Однако работа будет - это точно. Ничего подобного массированному закрытию предприятий произойти просто не может.

А что же может быть?

По-видимому, достаточно быстрая переориентация всех хозяйственных связей с запада на восток. Вплоть до закупок торговыми сетями товаров народного потребления с брендами, написанными иероглифами вместо тех, на которых сегодня главное напсано по-английски. Включая автомобили. И запчасти.

По-видимому, глухая стенка на том месте, где мы за последние 30 лет привкли видеть широко открытые двери - то есть на границах со странами ЕС и НАТО. Об отдыхе в Греции, в Хорватии, в Черногории, о том, чтобы прогуляться по Парижу и потратиться в Лондоне - сообразно содержимому кошельков - придется забыть. О Египте и Турции забывать не придется.

По-видимому, общий уровень изоляции можно будет сранвивать с тем, который сегодня наблюдается у Ирана. А эта изоляция довольно относительная - то есть изолирован Иран, действительно, только от запада. Но не от Севера, не от Востока и не от Юга. И это касается, в том числе, таких сложных вопросов, как лекарственное обеспечение (причем Иран экспортер, как ни странно это для многих)

Анна Шафран:

Запад, как и ожидалось, основной удар нанес в той сфере, где он пока ещё силён - в экономической. Ответные действия наших финансовых органов пока что выглядят очень разнонаправленно.

Что делает Минфин? Поддерживает рубль, вводя правило 80% продажи выручки экспортерами. Наши товары сейчас стоят дорого, валюты у экспортеров много, а западные санкции очень аккуратно обходят нефтегазовый сектор и другие принципиально важные для их экономик сферы пока ещё сохраняющегося сотрудничества. Это правильная политика, которая принесет позитивные результаты.

Что делает ЦБ? Одним махом задирает ставку до 20%, прямо как в столь любимые либералами 90-е. Что в результате? Кредиты становятся недоступными, страдают обрабатывающая промышленность, строительство и ипотека, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Неизбежны будут увольнения, безработица, а значит рост социальной напряженности. В периоды кризисов ставку необходимо снижать, чтобы дать экономике доступ к дешёвым деньгам - это аксиома. Повышение ставки - это удар по экономике.

И снова возникает, уже не в первый раз, вопрос: а на чьей стороне монетаристы из ЦБ в сложившейся ситуации?

Никита Кричевский:

Ну что ж, первый день под адскими санкциями показал, что никакого антикризисного плана у властей нет.

Невнятно мычащий Силуанов, Набиуллина в трауре и без брошки, крупнейшие бизнесмены, переобувающиеся на лету, лишь бы сохранить западные активы, и никаких симметричных ответов наподобие (частичного) перекрытия газовых поставок в Европу.

Пустота.

Или пускай наши $300 млрд заморозят, а мы будем сохранять репутацию надежных поставщиков?

Все, как в первые дни Великой Отечественной с той разницей, что тогда вторжение было военным, не было бомбы, а вместо газовой трубы в Европу мчались ж/д составы.

Первые месяцы будут крайне тяжелыми, возможно даже - полгода, но потом, после изменения политического ландшафта и прихода свежих национально ориентированных кадров ситуация начнёт выправляться.

Главное - не вешать нос и осознать, что надвигающийся полномасштабный тяжелейший кризис - не столько опасность, сколько возможность.

Дмитрий Гололобов:

Олигархи свое и так заработали на пандемии плюс еще загребут новые госконтракты от государства и новые бизнесы в связи с дальнейшим импортозамещением. А "замороженные" деньги с лихвой компенсируют доля ВT в Роснефти и доли прочти международных компаний в разных углеводородных и прочих "добычных" проектах. Да, кстати, немерено вырастут инвестиции богатейших людей в чисто российские проекты, что тоже большой плюс.

Владимир Тор:

Санкциями и конфискациями Запада против российских миллиардеров и политиков с их семействами я в высшей степени удовлетворён. Ибо вот она - пришла пора национализации элит в России и пришёл пушной зверёк застенчиво- равнодушному коллаборационизму. Придётся волей не волей ли, но определяться. И таки приземляться в России. Конец жизненной стратегии - доим Россию и русских как украденную корову, а с семейством проживаем на Западе, будучи с ним (в своей умственной фантазии) де родными всей душой. А вот и нифига, хехе. Нужда в своей собственной стабильной и обустроенной державе становится более чем актуальной - равно как и в добрых отношениях с её гражданами.

Соовершенно не факт, что это стратегия окажется по плечу Фридману, Авену, Усманову и тд - но на их месте (переняв их властный ресурс и капиталы) неизбежно вскоре окажется когорта новых людей, для которых Россия, русские и русские национальные интересы точно не будут пустым звуком.

Даёшь национализацию элит!

В целом, реакция этой самой национализируемой на глазах элиты многих удивляет.

Стас Кувалдин:

А с точки зрения, извините, вульгарного марксизма, как может объясняться это безумие. Ну, то есть нет ни одного влиятельного класса, который был бы заинтересован в таком развитии класса. То есть вся экономика финансовых потоков накрылась [вагиной]. А те потоки, что есть будут сокращаться. Возможное "господство" над куском территории в Восточной Европе не нужно примерно никому, если говорить об экономических интересах.Кто экономическая база агрессии. И почему она стала возможной.

Александр Морозов:

Реакция интеллигенции понятна. Но масштаб событий уже таков, что дело не в "антивоенных плакатах" - спасибо им - а в том, что мы видим зиящее молчание всех, кто хоть за что-то отвечает. "Ни Грефа, ни Михельсона", "ни патриарха ни олигарха". Люди, чьи биографии полностью связаны с государством, с постсоветским транзитом, люди, потратившие много сил на создание того, что будет истреблено в ближайший год полностью, - они молчат. Фридман всхлипнул: "Нет - войне". Всхлипнул как студент. Может, еще выйдет "на пикет". Мы все ждем, что они уже сидят в приемной Путина, а после выхода из нее немедленно сообщают Отчизне: "Да, спятил. Он нас не услышал"...

Аббас Галлямов:

Голову даю на отсечение, что сейчас главная мечта подавляющего большинства чиновников - тихонько отползти в сторону и не отсвечивать. Больше всего ближайшее окружение Путина сейчас завидует людям, давно из него выпавшим, - Якунину, Черкесову, да даже Улюкаеву.