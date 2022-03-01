В России вновь задерживают участников антивоенных акций

В России 1 марта, в шестой день боевых действий российской армии на территории Украины, продолжились антивоенные уличные акции. Полиция задержала сотни людей в 25 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и других.

Только в Петербурге у Гостиного двора задержаны около 100 человек.

По данным "ОВД-Инфо" (проект признан властями РФ "иноагентом"), с начала российского вторжения 24 февраля в России было задержано более 6500 участников антивоенных акций.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые "не поддержали призывы в пользу Украины", якобы "заваливают угрозами, фейками и жалобами".

"За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры", – утверждает Собянин. По словам мэра, "все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться".