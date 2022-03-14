"Наступает время голодных". Россияне и иностранцы о войне

После принятия закона, подразумевающего уголовную ответственность за высказывания, не согласующиеся с государственной пропагандой, мы цитируем часть постов без имен и ссылок.

Заканчивается третья неделя войны. Российская агрессия против Украины пока не дала желаемого для Путина результата. Из областных центров российским военным удалось захватить только Херсон, но и там им пока не удаётся закрепить свою власть. В украинских блогах каждый день появляются видео с толпами херсонцев, бесстрашно выходящих на протестные демонстрации.

В субботу депутаты областного совета отказались объявлять навязываемую им оккупационной армией "Херсонскую народную республику" (которую украинцы сокращают как ХерНР) и на экстренно созванном заседании приняли постановление о том, что Херсон это Украина.

Херсонский областной совет

Сьогодні відбулася позачергова надзвичайна сесія Херсонська обласна рада у режимі онлайн-засідання.

На якій 44 депутата підтримали звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та всього українського народу.

Обласні обранці засудили війну росії проти України, а також намір окупанта створити на території Херсонської області псевдореспубліку ХНР.

Основатель сайта Gulagu.Net Владимир Осечкин утверждает, что получил такую информацию от источника в силовых структурах:



«Вопросы сейчас по линии ФСО и ДВКР (теперь именно это подразделение на коне, начался поиск «кротов» и предателей и у нас, и в Генштабе с учётом утечки данных по перемещению колонн) есть ко всем, и задача любой структуры сейчас - перекинуть вину с себя на других. [...]

Мы под раздачу попадаем немножко раньше, потому что самая адовая ситуация с аналитикой о внутриполитической ситуацией по Украине: были отчеты (липа), что для свержения Зеленского готовы порядка 2 тысяч подготовленных гражданских бойцов (минимально) в каждом крупном городе. И минимум по 5 тысяч гражданских, готовых по звонку выйти с флагами против Зеленского и даже за Россию. Хотите посмеяться? Ну так у нас наверху ожидали быть арбитрами над конкурирующими украинскими политиками, которые будут рвать друг друга за право получить статус "приближенных к России". Даже были критерии, как мы будем выбирать лучших из лучших. Были, конечно, опасения, что где-то на Западной Украине в небольших городах или в том же Львове большого количества желающих примкнуть к нам не найдем. А что мы имеем по факту? Бердянск, Херсон, Мариуполь, Харьков - это самые пророссийски настроенные населенные пункты. И что? План можно провалить, с планом можно ошибиться. Можно дать 90% результата, можно - 50%, а можно 10%. И это будет провалом. А здесь - 0,0%.

И еще есть вопрос: "А как так вышло?" Вопрос, на самом деле, с подвохом. Потому что 0,0% - это оценка многолетней работы очень серьезных чинов. И выходит, что они - не то агентура противника, не то вообще непонятно. Но вопрос не заканчивается. Если они настолько плохие, то кто их назначил и кто контролировал их работу? Выходит, такие же по качеству, но рангом выше. А на ком заканчивается эта пирамида ответственности? На шефе. И здесь начинается уже вшивенькая игра: наш дорогой Александр Васильевич не может не понимать, как глубоко он попал. И наши недоброжелатели из ГРУ и СВР (да разве ж только оттуда) все понимают. Ситуация настолько плохая, что нет границ возможных вариантов, но будет что-то необычное».

Политолог К.И.

Несколько разных источников повторяют, что у тех, кто принимает решения в Кремле, - то есть у Путина и, вероятно, у его ближайшего окружения, - существовала фантастическая картина ситуации в Украине. Пишут, что "сами поверили своей пропаганде", или что "создали систему, при которой наверх докладывалась только та картина мира, которую там хотели видеть".

Трудно представить более наглядный пример провала системы государственной экспертизы. В стране существовали десятки и сотни квалифицированных специалистов, знающих и про Украину, и про международные отношения, и про возможные последствия вторжения. Но никакого пути услышать этих специалистов при принятии решения не было. В МИДе и, наверное, в спецслужбах есть свои эксперты, - но там где бюрократическая логика преобладает над академической свободой, экспертное мнение по определению искажено под желание начальства.

А вот между академическим сообществом и политическим классом - ров с крокодилами. Возможно, эти крокодилы и дают советы властям.

Иностранные комментаторы винят себя и политиков (иногда в одном лице) в многолетнем игнорировании исходившей от России опасности и неготовности оказывать Украине достаточную помощь сейчас.

Французский специалист по России Николя Тензе

Когда мы, какие бы тому ни были причины, отказывались видеть военные преступления Путина в Чечне, Грузии, Украине, когда мы отказывались их осуждать, когда мы выказывали "понимание", когда мы издевались над теми, кто нас предупреждал...

Слишком удобно теперь извиняться за ошибки, особенно когда у них такие последствия. Никто не забудет эту готовность забыть преступления во имя фальшивого "реализма".

Бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкевичус

Когда Украина выиграет эту войну, а она её, конечно, выиграет, это не будет победой "всего демократического цивилизованного мира". Это будет победа Украины над нео-нацистами, невзирая на бессилие мира. Мир сможет радоваться, но ему будет нечем гордиться.

Ян Шелленбах, немецкий экономист

Экономисты горячо обсуждают в Твитттере, во сколько обойдётся нам экономическое эмбарго [России] — в 3% или в 5% ВВП? В 3% или всё-таки в 5%? Люди, это не такая разница, чтобы она могла повлиять на настолько фундаментально решение!

Норберт Рётген, глава комитета по иностранным делам Бундестага.

Атака на Львов. Этот город на западе Украины ближе к Берлину, чем Париж. Война становится всё тяжелее и всё ближе. Нужно делать всё возможное, чтобы восстановить мир в Европе. Мы больше не имеем права медлить! [Нам нужно объявить] нефтяное и газовое эмбарго! Экономисты считают, что это возможно. Мир и свобода в Европе этого стоят!

Те, кто не сожалеют о прошлых ошибках, думают о будущем — и в нём нет места для нормализации отношений с российским режимом.

Бенжамин Хаддад, директор центра по изучению Европы американского аналитического центра "Atlantic Council"

Я считаю, что полезно держать дипломатические каналы [с Россией] открытыми. Это позволяет нам оценивать состояние Путина, возможно, поможет найти дипломатическое решение, если цена агрессии для него достаточно возрастёт (до этого ещё далеко). Это также помогает разоблачать его ложь.

Но какое бы дипломатическое решение ни было найдено, мне (и, думаю, многим в Европе) ясно, что никаких "нормальных" отношений с Путиным не может быть никогда. Большинство санкций должно остаться в силе. Европе нужно будет выстраивать свою независимость и изолировать Кремль.

Бруно Масаеш, бывший министр Португалии по делаем ЕС, автор бестселлера "Рассвет Евразии".

Атака нацистов на Киев в 1941 и российское нападение 2022 сделаны под копирку, вплоть до стоящей за ними идеологии. Украинцы — унтерменши, которых хотят колонизировать.

Фукуяма, когда-то провозгласивший конец истории, теперь предсказывает поражение России.

Павел Елизаров

Мудрый Фрэнсис Фукуяма шлёт из Македонии 12 прогнозов о поражении путинской армии в Украине. я без разрешения профессора сделал перевод, ссылка на оригинал в комментариях.

1. Россия идёт к полному поражению на Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы положительно настроены к России, и что их вооруженные силы рухнут сразу после вторжения. Российские солдаты, очевидно, везли с собой нарядную форму для парада победы в Киеве вместо запасных боеприпасов и пайков. На данный момент Путин направил на эту операцию большую часть всех своих вооруженных сил — у него нет больших резервов, которые он мог бы призвать для участия в сражениях. Российские войска застряли за границами разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными нападениями украинцев.

2. Крах их позиций может быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно в результате войны на истощение. Армия в поле достигнет момента, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, а боевой дух испарится. По крайней мере, так будет на севере; у русских лучше получается на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет.

3. До того, как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует мыслимого компромисса, приемлемого как для России, так и для Украины, учитывая уже понесённые ими потери.

4. Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной Ассамблее, которое помогло выявить плохих или увиливающих мировых игроков.

5. Оба решения администрации Байдена — не объявлять бесполетную зону и не помогать с переброской польских МиГов были хорошими; они смогли сохранить разум в очень эмоциональное время. Будет гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишая Москву предлога, что на них напало НАТО, а также избегая всех очевидных возможностей эскалации. Польские МиГи, в частности, мало что прибавят к возможностям Украины. Гораздо важнее постоянная поставка «Джавелинов», «Стингеров», TB2, медикаментов, оборудования связи, и обмен разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.

6. Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но наибольший урон наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни МиГи, ни бесполетная зона ничего сделать не смогут. Единственное, что остановит бойню, это поражение русской армии на земле.

7. Путин не переживёт поражения своей армии. Он пользуется поддержкой, потому что его считают сильным человеком; что он сможет предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и потерю своей власти сильного?

8. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.

9. Война до этого момента стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии [Китая], у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство, обдумывая будущие действия против Тайваня, не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские.

10. Будем надеяться, что Тайвань сам осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановит призыв на военную службу. Давайте не будем сдаваться заранее.

11. Турецкие дроны станут бестселлерами.

12. Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит нас от волнений по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года будет жить благодаря кучке отважных украинцев.

Американский IT-предприниматель Баладжи Сринивасан

Описываемый Фукуямой сценарий вполне возможен. Россия экономически раздавлена, так что ей, возможно, не удастся воевать долго. Если Западу удастся избежать ядерной эскалации, Россия может вернуться в регионы, которые она контролировала, говорить, что она доказала свою правоту и зализывать раны.

На Путина обрушился даже Стивен Кинг, который, наверное, и представить себе не мог таких ужасов, какие он сейчас видит по телевизору.

Эту война Путина.

Это от его рук гибнут женщины и дети.

Важно, чтобы русские поняли, что происходит.

Важно проломить стену дезинформацию.

Если вы можете к ним пробиться: #ПутинЛжет

Американский актёр японского происхождения Джордж Такэй, которому, когда он был ребёнком, во время Второй мировой, пришлось вместе с родителями побывать в американском концентрационном лагере.

Не совершайте ужасную ошибку, обвиняя этнических русских в США в российских преступлениях. Я лично видел, куда это приводит, и я поклялся никогда делать всё, чтобы не допустить подобного впредь.

Галерист Марат Гельман ждёт ухудшения отношения к русским и готов к нему.

Про справедливость или несправедливость писем cancel Russian culture. Хочу расставить свои акценты:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНвОСТРАННОГО АГЕНТА

1. Я себя конечно же отношу. То есть это письмо не только про Церетелли и Свиблову, Белова но и про меня. И так как я нахожусь в Европе на вольных хлебах , а они в Москве, оно больнее ударит по мне.

2. Художники не стреляют но они часть общества которое поддерживает Путина. И с 2012 года вся художественная среда вела себя предельно конформистки . Я это на. Cебе почувствовал. И когда из-за цензурного скандала выгнали с директоров Музей PERMM мною созданного и когда из-за аукциона в поддержку политзаключённых. Выгоняли с винзавода.

3. Санкции бьют по всем гражданам РФ. И в конкретных случаях они могут быть не справедливы , но в целом оправданы. Вот Александр Кынев пишет «меня за что». Важно понимать «НЕ ЗА ЧТО А ПОЧЕМУ», потому что они так воюют. Российская Армия бомбит города Украины, в ответ мир никого не бомбит но вводит адские санкции. И так же как бомбы летят не только в солдат но и в мирных жителей. Так и санкции. Но, согласитесь, это лучше чем война на твоей территории. Евреи говорят «господи спасибо что взял деньгами». Санкции это оружие подавление мощи страны, поэтому насколько ты часть страны настолько тебя это коснётся.

4. Письмо Украинцев конечно же злое и несправедливое, но оно другим быть не может. Они в своём праве. Европейские институции сами прекрасно сделают водораздел между сотрудничеством с художником и сотрудничеством с госинституцией или институций связанной с олигархами Путина. Но важно чтоб все осознали - что это «наша война» как минимум по последствиям.

5. Речь идёт не о справедливом возмездии, хотя многие его достойны. Речь о том, как это будет после войны. Дмитрий Пиликин правильно написал, без всяких писем многое уже свершившийся факт. Письмо лишь перечислила то что с нами и так происходит.

6. Ещё один момент о котором мои друзья деликатно умолчали. Моя личная ответственность за Путина выше чем у других. Это давняя история, но сейчас все у меня в голове всплывает. Ужас…Был момент в 1999 году, я возглавлял штаб СПС (союз правых сил), к нам приехала делегация демократов из Питера и привезли письмо про Путина. Предостерегали от поддержки его в президенты. Мы их не услышали, назвали демшизой и пошло поехало.

У журналистки М.В. другой опыт.

Больше всего за эти дни меня поразили сообщения от самых разных иностранцев со всех концов земли. Все меня успокаивают, желают России и моей семье добра, обрести счастье, освободиться от тирании и напоминают, что политики всё испортили, но мы, простые люди, обязательно всё поправим и будем жить без войн.

Невероятно милыми выглядят республиканцы с аватарками с оружием. Я сейчас совсем не могут видеть оружия, но их слова о том, что Бог нам всем поможет и избавит нас от войн — реально помогают верить, что жизнь всё еще не закончилась и однажды мы еще сможем увидеть счастливые дни.

Получила уже штук десять предложений переехать в Америку. (Дорогие российские оппозиционеры, не волнуйтесь, не надо на меня строчить доносы в Госдеп, я никуда не еду и не поеду).

А отдельно поражают украинцы. Они сидят под обстрелами русских ракет и успокаивают меня, что они понимают, что не все русские такие, и просят переубеждать своих родственников, а не ругаться с ними.

Вот такая ужасная «русофобия» на марше. В тот момент, когда я лишь мягко говоря не уверена в светлом будущем слова «русский» и пребываю в состоянии self-hatred russian, куча совершенно случайных людей испытывает потребность написать мне, что они меня не ненавидят и желают нам всем выбраться из этого ужаса.

В России всё валится в тартарары.

Илья Шепелин

Приятель рассказывает: он вчера сидит в московском офисе унылый: начитался новостей о войне и состоянии экономики в России. Наслушался разговоров коллег о том, что Украину надо было захватить хотя бы только потому, что украинский язык — это всего лишь диалект русского. Да ещё и приходится долбаться с "порталом поставщиков города Москвы", который сделан, по его словам, кривой жопой.

— Саша, — говорит ему бухгалтерша, — а ты что такой грустный?

— Мы всё просрали, — устало отвечает мой приятель, не поднимая глаза.

— Что просрали?

— Всю страну просрали.

— ...подожди! Саша, вот что ты такое говоришь: ты ж не жил в реально трудные времена! Ни в 80ых! Ни в 90ых!

Приятель поворачивается к бухгалтерше и даже приосанивается:

— Ну слава богу! Теперь я хоть, благодаря вам, поживу и в 80ых, и в 90ых!

И.В.

Получила письмо от государственных фарисеев с разъяснением про гнусную сущность Инстаграма. Особенно смешно в конце - предлагают развивать свой бизнес на прекрасной платформе ОК.ru и ещё более прекрасной платформе VK.

Мозг отсох там совсем, осталось только бесстыдство.

«Здравствуйте

Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России

Призывы к насилию в отношении людей, объединённых по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид»

Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса

Роскомнадзор»

Друзья мои, ставьте себе VPN!

Экономист Константин Сонин

Робин Брукс, главный экономист Institute of International Finance, опубликовал картинку, прогнозирующую падение российского ВВП на 30% в этом году. Российские ЦБ и Минфин исходят из -8-10%, то есть чего-то похожего на 2009 год. Минус 30% - это как 1990-1993, сжатые в один год. Сам я пока не знаю, как отнестись к таким прогнозам, отвечаю 10-20% падения, что очень грубо, конечно.

Т.Н.

Вчера одержана очередная победа. На 14-й день спецоперации удалось освободить от захватчиков сайты Кремля, Правительства и ГД. Теперь россияне могут онлайн следить за напряжённой работой власти по обеспечению стабильности.

Я тоже полюбопытствовал. Зашёл на сайт kremlin.ru, где президент в это время проводил планёрку с членами правительства. Он — оттуда, откуда обычно. Они - снаружи по видеосвязи.

Оказывается, всё у нас зашибись в отличии от Америки. Особенно порадовало, что в этом году будет большой достаток в удобрениях, т. к. отгрузки супостатам прекращены.

Душа успокоилась, а то жена как из магазина, а особо из аптеки, придёт, то всю нервную систему расшатывает.

П.М.

Вижу разговоры о том, насколько этичны вводимые ныне массовые санкции. Мол, правильно ли это, подвергать наказанию обычных жителей России за преступления режима? Должно ли это мотивировать россиян к тому, чтобы свергать режим? Можно ли чего-то требовать от обычных людей в деле противостояния вооруженному до зубов государству? Вопросы хорошие. Однако их можно было обсуждать до 24 февраля этого года. К нынешним санкциям они отношения не имеют т.к. нынешние санкции вовсе не про "ответственность".

Начнем с очевидного: российская армия ведет на территории соседней страны ведет боевые действия, называя это лицемерной фразой "специальная операция". Официально власти РФ утверждают, что ракеты и бомбы поражают только военные объекты, однако у нас есть иноагентские СМИ и экстремистские соцсети, где мы можем видеть немного иную картину событий. Изредка эту иную картину признает даже сама пропаганда - как, например, в случае недавних ударов по роддому в Мариуполе. С уточнением, что там квартировался нацистский полк "Азов" (нацистский полк "Азов" вообще имеет свойство оказываться именно в тех гражданских зданиях, попадание бомб в которые уже никак не удается отрицать). На военном языке жертвы среди гражданского населения называются "сопутствующими потерями" - и они есть всегда, даже в тех случаях военные пытаются действовать "чисто и красиво". Они решают свои задачи - уничтожение войск противника, принуждение к капитуляции и т.д. Они взвешивают "стоят" ли "сопутствующие потери" достигнутого результата.

Учитывая, что Россия нынче не просто нагадила соседу в карман, а ведет боевые действия, ответ следует ожидать соответствующий. Однако на Россию и Белоруссию не валятся с неба бомбы и ракеты - потому что ядерный щит. Поэтому важно понимать: нынешние экономические санкции - это совсем не то, что прежде. Нынешние санкции - это просто замена боевых действий. Поэтому даже "санкциями" их называть не стоит. Можно, например, "специальная экономическая операция по денацификации и демилитаризации РФ". Смысл попросту в том, чтобы нанести экономике государства РФ такой ущерб, чтобы армия государства РФ потеряла способность воевать. Страдающие при этом россияне не имеющие отношения ни к армии, ни к режиму - это такие же "сопутствующие потери". Оправданы ли эти сопутствующие потери? Для военных это каждый раз вопрос: например, "стоят ли жизни попавших в радиус взрыва гражданских уничтожения N количества солдат врага?" Но в данном случае вопрос звучит как "стоит ли резкое падение уровня жизни россиян спасения украинских жизней?" - мне кажется, для большей части мира ответ здесь очевиден.

В общем, можно рассуждать об эффективности нынешних санкций, но бессмысленно рассуждать о "коллективной ответственности" в контексте санкций - они просто не про это. Осколки снарядов задевают случайных людей не потому, что их создатели предусмотрели какую-то "коллективную ответственность", а просто потому, что именно так работает оружие. Следует просто понимать, что 15 дней назад мы вошли в новую военную реальность - и начал это вовсе не Запад.

Евгений Пастухов

Наступает время голодных. «Большой террор» в строго научном и вписанном в исторический контекст смысле этого слова еще только предстоит пережить. Все, что мы видели, - это только цветочки. Ягодки поспеют к осени.

Суть того, что случилось в СССР в 30-е годы прошлого столетия, состоит не в подавлении старых элит (это было сделано в основном во время первой волны террора 1918 -1922 годов), а в санации новых элит, порожденных революцией. То есть это была классическая схема, описанная Стругацкими, когда на смену серым приходят черные.

Применительно ко дню сегодняшнему можно утверждать с очень большой долей вероятности, что главной жертвой нового «большого террора» будут не белые (белоленточники), то есть недобитые либералы, - с ними уже все практически закончено, - а именно серые, те, кто пока плавает на поверхности и клянется всеми путинскими святыми, что поддерживает войну и вообще все-все-все. Если эта «спецситуация» в стране продолжится еще несколько месяцев, под нож пойдет почти весь путинский политический класс. Его ждет полное переформатирование.

Санация коснется экономической верхушки, кроме небольшого «ближнего круга», в который привидения из 90-х в основном не входят. Из политической элиты будут вымыты все технократы, креативные менеджеры и прочие пижоны. Я сильно удивлюсь, если найду через год-полтора в составе будущего путинского «политбюро» такие фамилии как Собянин, Силуанов, Шувалов, Греф и даже Мишустин с Шойгу. Всем им на смену придут голодные провинциалы с вывороченными наизнанку мозгами, готовые верить в бандеровцев, а не притворяться, что верят. Конечно, останется пара-тройка «микоянов» с повышенной приспособляемостью, но они будут сидеть тихо как мыши.

Сто лет назад сталинские элиты поняли угрозу, когда было слишком поздно. Несколько попыток совершить партийный переворот были жестоко подавлены. После этого оставшиеся пошли на убой даже без сопротивления. Пока я не вижу на поверхности ни одной причины, почему сейчас это будет иначе. Разве что знание того, чем это один раз закончилось, простимулирует кого-то включить мозги.

В Москве, Петербурге и других городах задерживают уже не только тех, кто выходит на улицу с антивоенными лозунгами, но и просто тех, кто выходит на улицу.

Олег Куваев

Думали ли мы, что доживем до того, что лозунг "Нет войне!" в России станет экстремистским? Это же уму непостижимо. То есть вот самый стандартный, самый базовый, самый элементарный призыв, который ребенком таскал в виде картонки на палке на первомайскую демонстрацию. Конксурс антивоенной песни. Конкурс рисунка "Дети за мир", Молодежь в борьбе за мир. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки... Вот все вот эти вот штампы из которых состоял скелет. Война -это номер один в списке того чего любой нормальный человек НЕ ХОЧЕТ. "Нет войне" экстремистский??? Это ж как запретить желание жить. Когда пройдет первое шествие с плакатами "Мы за смерть!"?

Шествие "Мы за смерть" тоже никуда не пройдёт, его участников тут же задержат.

Российские войска продолжают обстреливать и бомбить Украину. Мариуполь, где недавно разбомбили роддом, превращается в руины.

В Николаеве тоже стреляют по гражданской инфраструктуре.

Бомбы упали и на территории монастыря УПЦ Московского Патриархата "Святогорская лавра"

Священник К.А.

Торжество православия отмечено падением русской бомбы (ракеты) на территорию украинской Святогорской лавры.

Я понимаю: целились не по монастырю, а по мосту. Вышло "случайно". Но именно в православной среде считается, что слово "случайно" это синоним Промысла Божия.

А раз так, то уместно герменевтическое усилие. Что именно Бог хочет нам сказать таким путем о нашем православии в день его "торжества"?

Оппозиционно настроенные россияне покидают страну уже тысячами и обнаруживают себя в очень непростой ситуации — благодаря совместным усилиям Запада и Путина по подрыву экономики России, они остаются на новом месте без средств к существованию. Не работают уже не только VISA и Mastercard, но и обещанная как панацея от их закрытия китайская платёжная система Union Pay.

Яков Миркин

Пока нет свидетельств того, что карточки Union Pay. выпущенные российскими банками (!!!), работают за рубежом. Вчерашний мой опрос в FB и Телеграм говорит обратное: за рубежом а)нельзя снять наличные, б)нельзя заплатить он-лайн.

"В Израиле никак, нигде не работает, хотя есть и специальные банкоматы Union Pay, и в кафе и магазинах ее принимают. Кафешные девушки по-всякому пытались карточку применить много раз, удивлялись, что всегда она у всех работает, предполагали, что какой-то глюк. Т.о., российский Union Pay за границей не pays".

Есть сообщение, что эта карта, выпущенная в России, даже в Китае не работала. "Моя жена, планируя поездку в Китай, приобрела такую карту от Газпромбанка. Она вызвала неподдельный интерес у китайцев, но не работала".

Может быть, еще раз спросить.: "Так есть все-таки свидетельства, что карточки Union Pay , выпущенные российскими банками, сейчас, именно сейчас работают за границей?"

К.Р.

Было две русские эмиграции. В конце 1910х - начале 1920х люди уезжали, считая, что новый большевистский режим настолько абсурден и нелеп, что не проживет долго, и она скоро вернутся. Но не вернулись никогда (кроме тех несчастных, что поверили пропаганде НКВД в конце 1930х). В 1970е люди, когда стало возможно вновь уезжать, люди считали, что режим настолько железобетонный и несокрушимый, что они точно уезжают навсегда. Но уже через 12 - 15 лет оказалось, что можно вернуться.

Как будет теперь?

Иван Крастев написал отличную колонку в "Нью-Йорк таймс". Главная идея изящна и исторически проницательна: так же как неправильно было думать в 1991 г., что в России теперь всегда будет демократия, сегодня неправильно думать, что в России теперь всегда будет автократия.

Но все это перекрывает трагедия Мариуполя, который уже неделю штурмуют, точнее обстреливают и уничтожают российские войска. По сообщениям местных властей, там погибло 2200 человек. Мариуполь очень важен для Путина как "переговорная позиция". Это же второй город Донбаса, который он решил освободить от "фашистов" и который, вероятно, по-прежнему требует себе в административных границах в рамках соглашения с киевскими властями. Однако требование это выглядит нелепым, если ты вот уже две недели не можешь взять этот Донбас под контроль. Переговорная позиция ценой в 2200 человеческих жизней. Очевидно, что после таких боев и потерь сдача Донбаса в административных границах для украинских властей будет вряд ли приемлема.

Ну, и наконец. NN рассказал, звонил старому знакомому - советский офицер, русский, на пенсии живет в Николаеве, на вопрос "Как ты?" - "Как я? У меня две дочери воюют". В Украине Путин сумел создать антипутинскую нацию. Слава Украине!

Юлия Архипова

Несколько пунктов, на которые я настроила свой моральный компас в эти сложные времена.

1. То, что сейчас российские военные делают в Украине – это технический геноцид украинского народа. "Денацификация" имеет целью уничтожить в Украине всё украинское. Подорвать возможность украинского народа к физическому, социальному и культурному самовоспроизводству.

2. Факт: мы не предотвратили эту войну. Либо мы делали не то, либо мы делали не так, либо мы не делали. Это надо принять, с этим надо жить.

3. Нужно различать вину и ответственность. Здесь я процитирую Ханну Арендт: "Есть такая вещь, как ответственность за вещи, которых ты не делал; за них можно быть в ответе. Но нет такой вещи, как вина или чувство вины за вещи, случившиеся без твоего активного участия". Ответственность за всё происходящее – на нас. И чем дальше в лес, тем больше я приближаюсь к тому, что не на "нас, россиянах", а на "нас, гражданах стран, переживших две мировые войны, но не извлекших из этого внятных уроков". И тем не менее, на нас, россиянах, ответственности куда больше.

4. Невозможно принуждать кого-либо покаяться за совершенное зло или непротивление злу, но если мы избегаем ответственности за происходящее, то механизма, обеспечивающего "никогда снова", мы не выработаем. Если "оно как-то само", то оно и дальше будет тоже "как-то само".

5. Принятие ответственности не значит, что нужно "лечь и умереть", а как раз наоборот. Работаем, не сдаемся, делаем что можем, что должно, и будь что будет.

6. Нарушения международного гуманитарного права – это плохо, с любой стороны. Доказательства для будущих судебных дел уже собираются, и это хорошо. Но факт остается фактом: если бы войска РФ остались на территории РФ, не было бы тысяч погибших, миллионов беженцев и всего того ужаса, что происходит прямо сейчас.

7. Тем, кто не живет в подвале под обстрелами, не пытается согреться в осажденном Мариуполе или очереди на переходе Шегини-Медыка, я предлагаю все-таки check your privilege. Да, макдональдс и мастеркард, спотифай и свифт, и дофига чего еще. Вы все еще вряд ли умрете от обезвоживания, переохлаждения или бомбежки, и это уже неплохо в том контексте, в котором мы сейчас живем.

8. Ужасные западные санкции направлены не на то, чтобы кто-то не смог купить красивые кроссовки или поехать в отпуск на море, а для того, чтобы российская экономика не могла себе позволить ведение войны. Раз другими способами эту войну остановить не получается. Все понимаю про личные трагедии, связанные с потерей работы и превращением банковских карт в тыкву, но см. предыдущий пункт.

9. Да, россиянам сейчас придется несладко примерно везде, но, как мы уже выше проговорили, это наша ответственность, мы все еще живы и у нас мирное небо над головой. Тех, кто хочет доказать, что он "норм", настоятельно прошу делать это не словом, а делом. То, что каждый отдельный из нас "норм", о нас могут говорить другие. Для этого помогаем украинской армии и украинским беженцам.

10. О примирении народов можно забыть на следующие 20 лет. Если нам всем сильно повезет, все закончится в ближайшие дни и мы хорошо поработаем над репарациями – на 10 лет. Но, как и память о Голодоморе, память об этой войне у украинцев будет долгой. Ожидать того, что нас простят и примут, не имеет смысла. Только порождает фрустрацию.

11. Убрать из флага нашей страны красную полосу – это замечательно (я вообще никогда не любила красный цвет). Но нельзя просто стереть эту красную полосу из нашей истории, нужно ее переосмысление. Должна произойти не только депутинизация, но и деимпериализация России. Я не уверена, что после всего сотворенного Россия может оставить себе и место в Совбезе ООН, и ядерное вооружение. Как минимум, мы должны об этом дискутировать.

12. За надеждой я обычно обращаюсь к послевоенной истории Германии. Но до этого нам еще далеко. Очень.

Александр Шмелев

В долгосрочной перспективе РФ проиграла эту войну целиком и полностью. Тут вариантов нет. [...] Это не сильно утешает сейчас, потому что до тех пор еще много злодейств будет совершено — как в Украине, так и внутри России: загнанная в угол крыса будет отчаянно кусаться, пытаясь унести за собой в могилу как можно больше всего. Однако если думать в историческом масштабе, то у меня нет сомнений: зло будет наказано, ошибки прошлого учтены, и новая конфигурация мира станет еще более эффективной и справедливой, чем была до того. [...]

Можно порадоваться за Украину и украинцев, у которых в новом мире, похоже, будут очень хорошие перспективы.

Парадоксальным образом от всего сердца ненавидящий Украину Путин сперва превратил украинцев в единую нацию, затем заставил их создать сильную армию, одновременно содействуя максимальному возрождению и распространению украинского языка, а теперь, наконец, добился для Украины и глобального международного признания.

Ukraine — сейчас главное слово для всех в мире, единственный лучик света, маленький Гондор в одиночку сражающийся с наступающими войсками Мордора. Мировые звезды одна за другой выходят на сцену с украинскими флагами, люди по всей земле учат названия Kharkiv, Mariupol и Irpen, по всем городам проходят марши солидарности с Украиной, ЕС срочно рассматривает ее заявку на членство, британцы максимально упрощают правила въезда, и т. д и т. п. Более или менее очевидно, что после войны Украину будут отстраивать и развивать всем миром, а человек с украинским паспортом везде будет считаться героем и желанным гостем.

А вот вопрос, что в этом будущем будет с Россией, гораздо сложнее. Не с Путиным и его окружением — с ними-то, повторюсь, уже все понятно, это враги человечества, и в историю они войдут именно в таком статусе. И даже не с государством «Российская Федерация» со всеми его безумными фашистскими законами последнего десятилетия, но с «Россией» как явлением и идеей.

И честно говоря, чем дольше я об этом думаю, тем больше понимаю: самый логичный вывод из путинской попытки уничтожения мира в том, что такого монстра больше существовать не должно вообще.

Просто представьте себя на месте грузина, финна, украинца, поляка, чеха, японца, корейца, литовца, венгра, эстонца и т. д. и т. п. Можете ли вы чувствовать уверенность в будущем, пока рядом с вами находится в сотни раз большее агрессивное государство, которое уже неоднократно на вас нападало и пыталось завоевать? Разумеется, нет! Пусть даже Россия сто раз отречется от путинизма, проведет самые свободные выборы и примет самые либеральные законы — все равно эти опасения никуда не денутся. «Знаем уже, проходили! Это они сейчас такие мирные и либеральные, а сменится поколение, и опять они нас бомбить и захватывать бросятся». С остальным миром — непосредственно не граничащим с Россией — всё не так однозначно, но в целом отношение, думаю, схоже. «Мы поверили, что они теперь не империя зла, а они опять обманули, больше им веры нет».

Не знаем, сможете ли вы нас читать на этой неделе. Слухи ходят всякие. Если у вас есть любимые материалы Радио Свобода, лучше их сохранить. Где-нибудь в тайном месте.

Андрей Мальгин

Теперь это уже не предположение. Если верны утечки от сотрудников провайдеров и мобильных операторов, в один из дней на следующей неделе в России (вариант: в крупных городах) полностью отключат внешний интернет. Если у жителей России еще остались дела не в зоне RU, разумно доделать их прямо сейчас. Не надейтесь на vpn. Заранее обменяйтесь со своими знакомыми за границей номерами обычных телефонов.

На самом деле полностью отключить внешний интеренет, особенно надолго, не так уж просто. Это не удалось ни в Иране, ни в Китае. Так мы что надеемся на то, что вы продолжите нас читать.