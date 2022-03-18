Путин предложил Госдуме вновь назначить Набиуллину главой ЦБ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Согласно федеральному закону "О Центральном банке", глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.
Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк с июня 2013 года. В 2017 году её полномочия были продлены ещё на пять лет. До того как занять этот пост Набиуллина в течение года была помощником президента России, а ранее возглавляла министерство экономического развития.
- С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза в отношении Банка России, введенные из-за российской военного вторжения на территорию Украины. Позже к ним присоединились США, Великобритания и Канада. Любые операции с валютными резервами российского Центробанка запрещены. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
- Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей. В ответ российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса национальной валюты, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж. Банк России повысил ключевую ставку с девяти с половиной до двадцати процентов годовых.
- Сегодня, 18 марта, состоится плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Впервые за два года Эльвира Набиуллина не будет проводить после заседания пресс-конференцию, сообщает "Коммерсантъ".
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