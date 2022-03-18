Путин предложил Госдуме вновь назначить Набиуллину главой ЦБ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Согласно федеральному закону "О Центральном банке", глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.

Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк с июня 2013 года. В 2017 году её полномочия были продлены ещё на пять лет. До того как занять этот пост Набиуллина в течение года была помощником президента России, а ранее возглавляла министерство экономического развития.